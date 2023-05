Petit dico pour devenir un pro des NFT

Pour comprendre le sujet des NFT, mieux vaut en adopter les codes et le jargon. Voici un récapitulatif des termes les plus courants et leurs explications afin de vous aider à maîtriser le sujet… et briller en société.

NFT (Non fungible token). Jeton numérique unique qui représente la propriété ou la preuve de possession d’un actif numérique ou physique. Contrairement aux cryptomonnaies traditionnelles telles que le bitcoin, les NFT ne sont pas interchangeables et sont utilisés principalement pour représenter des œuvres d’art numériques, des vidéos, des fichiers audio et d’autres contenus uniques.

Blockchain. Technologie qui enregistre et vérifie de manière transparente les transactions. Il faut la voir comme un gigantesque registre dans lequel on peut écrire mais duquel on ne peut rien effacer. Ou un catalogue capable de retracer l’historique de chaque œuvre, d’en certifier la provenance, mais aussi et surtout l’authenticité et l’historique. Chaque mouvement inscrit dans la blockchain est “éternel”, infalsifiable. Dans le contexte des NFT, les blockchains servent souvent de registres publics pour suivre la propriété et l’historique de ces NFT.

Minting (frappe). Fait référence au processus de création d’un nouveau NFT, à sa tokenisation. Il s’agit de générer un jeton unique en utilisant un algorithme spécifique et en l’enregistrant sur une blockchain. Le mint correspond au moment précis où le NFT est inscrit dans une blockchain. Il s’agit donc d’une opération importante puisque le NFT prend alors sa dimension unique et infalsifiable.

Wallet (portefeuille). Logiciel ou service en ligne utilisé pour stocker, gérer et échanger des NFT. Les portefeuilles permettent également aux utilisateurs de visualiser leur collection de NFT et de transférer leurs jetons vers d’autres adresses. Il s’agit du point essentiel de la détention des NFT. C’est là que sont conservés les “titres de propriété”. Parmi les wallets, Metamask est probablement l’un des plus connus. Mais on peut aussi citer Coinbase Wallet, Trust Wallet, Math Wallet, etc.

Gas. Dans l’univers NFT, vous entendrez forcément parler du gas ou des “frais de gas”. Il s’agit d’une sorte de redevance ou de commission imposée par les plateformes de NFT. En effet, ces dernières fonctionnent avec les smartcontracts(lire ci-dessous) qui exigent des ressources informatiques et énergétiques pour miner les NFT. Il faut donc couvrir ces coûts, qui sont souvent à charge du client final. Voilà ce qu’on appelle les frais de gas. Ils ne sont pas toujours anecdotiques puisqu’ils dépassent parfois 100% du coût du NFT lui-même. C’est pourquoi les acheteurs se renseignent souvent pour savoir si les gas seront à leur charge…

Marketplace (marché). Plateforme en ligne où les utilisateurs peuvent acheter, vendre et échanger des NFT. Les marketplaces facilitent les transactions entre les acheteurs et les vendeurs. Les plus connues sont OpenSea, Rarible, SuperRare, Nifty Gateway, Foundation ou encore Binance NFT.

Royalties (redevances). Pourcentages des ventes reversés aux créateurs ou aux détenteurs d’un NFT chaque fois que celui-ci est revendu. Ce procédé permet aux créateurs de continuer à recevoir une compensation pour leur travail, même après la vente initiale.

OpenSea. L’une des plus grandes marketplaces de NFT. Elle permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de découvrir une grande variété de NFT, notamment des œuvres d’art, des domaines virtuels et des objets de collection.

Metadata (métadonnées). Informations supplémentaires associées à un NFT, telles que le nom de l’œuvre, la description, l’image de prévisualisation et d’autres détails pertinents. Les métadonnées fournissent des informations importantes aux acheteurs et aux collectionneurs.

Metamask, l’un des wallets de NFT les plus populaires du moment.

Rarity (rareté). Fait référence à l’exclusivité d’un NFT. Vous le savez à présent, un NFT est très souvent unique, non interchangeable. Certains peuvent avoir d’autres caractéristiques: être des éditions limitées ou des séries numérotées, ou posséder des attributs rares, ce qui peut influencer leur valeur sur le marché. Le NFT et le principe de collection sont assez proches l’un de l’autre, et certains éditeurs n’hésitent pas à lancer des séries complètes, incitant les internautes les plus mordus à “collectionner”…

Smartcontract (contrat intelligent). Code informatique auto-exécutable qui facilite, vérifie et exécute des contrats entre les parties impliquées. Dans le contexte des NFT, les contrats intelligents sont utilisés pour établir les règles de propriété, de transfert et de distribution des NFT. C’est par exemple grâce aux smartcontracts que les auteurs peuvent être intéressés aux multiples reventes de leurs œuvres.

Whitelist (liste blanche). Liste pré-approuvée d’adresses Ethereum autorisées à participer à une vente ou à une distribution de NFT. Les utilisateurs doivent être sur cette liste blanche pour pouvoir acheter ou recevoir certains NFT. Dans pas mal de cas, la whitelist permet un achat avant la vente publique et/ou à prix moins élevé.

AirDrop. Se produit lorsque vous recevez des NFT dans votre portefeuille sans les avoir achetés. En général, c’est une bonne chose, car il s’agit souvent de cadeaux provenant des collections que vous possédez déjà.

