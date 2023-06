Développer son entreprise grâce aux cryptos

Avantage concurrentiel, accès à des consommateurs jusque-là hors de portée, renforcement des parts de marché… Les entreprises qui ont accepté le bitcoin ou ont intégré les actifs numériques à leurs métiers avaient de bonnes raisons de le faire, au-delà du “techwashing”.

“Bien qu’initialement associée à des activités financières, notre industrie ruisselle dans tous les domaines de l’économie”, pointe Faustine Fleuret, directrice générale de l’Adan, l’Association française pour le développement des actifs numériques, qui porte la voix de 200 professionnels du web décentralisé. Les applications métier des cryptos se développent autant dans les domaines de l’énergie, de la culture ou du luxe que dans le secteur financier. Rappelons que les actifs numériques permettent l’échange de valeur électroniquement de pair à pair, quasi instantanément, via une infrastructure ouverte et “auditable”.

On imagine facilement les cas d’usage dans le payement de détail, en pensant par exemple au partenariat entre Apple et l’entreprise crypto Circle pour réduire les frictions sur les canaux classiques. Des avantages qui semblent tout aussi intéressants pour les payements de gros ou les trésoreries d’entreprises internationales, puisque les cryptos permettent techniquement, “outre d’amoindrir les coûts de gestion, de réduire considérablement les risques de change et de liquidité”, soutient l’étude 2023 conjointe de l’Adan et du grand cabinet de consultance KPMG.

Les efforts déployés par les géants du payement Visa et Mastercard dans le domaine devraient mettre la puce à l’oreille. Même la “banque des banques centrales”, la BRI (Banque des règlements internationaux), a lancé le projet Mariana en vue de tester l’automatisation des marchés et opérations de change grâce à des protocoles de finance décentralisée qui reposent sur l’innovation des crypto-actifs.

Transformation organisationnelle

Dans l’immobilier, la tokenisation des actifs, le fait de les numériser sous forme de cryptos, permet d’abaisser les barrières d’entrée en les rendant fractionnables, plus accessibles et donc plus liquides. Cette meilleure fluidité ouvre logiquement le marché à de nouvelles catégories d’investisseurs qui, aujourd’hui, en sont exclus à cause des coûts d’investissements élevés. Cette tokenisation intéresse par ailleurs les acteurs de la grande distribution mais aussi de l’industrie du luxe car elle a le potentiel de restructurer la relation aux clients. Par exemple, en favorisant l’engagement avec de nouveaux segments de clientèles et en créant des communautés, concept prégnant dans l’univers crypto.

De par l’expérience crypto, une entreprise peut gagner en agilité en proposant un autre moyen de payement. Moyen qui n’introduit pas de risque additionnel si la gestion des affaires demeure maîtrisée. Outre la possibilité de transiger directement avec la clientèle ou des investisseurs sans intermédiaire financier, de façon moins coûteuse et plus efficiente, gérer du bitcoin et autres “altcoins” permet d’appréhender de façon pratique l’innovation technologique.

Cela permet à une entreprise d’explorer une dimension financière (l’argent programmable) que ne permettent pas les monnaies fiduciaires, de la positionner aussi par rapport à la concurrence sur un domaine émergent. L’approche de marché peut aussi s’étoffer, en accédant à de nouveaux groupes démographiques, avec un autre pouvoir d’achat (potentiellement plus élevé selon le marché) et à de nouvelles sources de financement…

Pas de frais bancaires, facilités pour les transactions transfrontalières…: une société mais aussi ses clients ont tout intérêt à utiliser bitcoins, ethers et autres devises digitales. D’autant que les utilisateurs ne doivent même pas régler forcément en cryptos. Des fournisseurs de payement spécialisés en monnaies numériques peuvent immédiatement convertir les transactions commerciales en bons vieux euros, dollars ou autres.

Pertinence de l’outil

L’utilisation, voire l’intégration, des cryptomonnaies offrirait donc un large éventail d’opportunités. Mais l’opération ne se réalise pas sans douleur. Chaque opportunité charrie son lot de difficultés, plus ou moins aiguës selon la culture technologique, comptable, managériale de l’entreprise qui ose sauter le pas. Accepter du bitcoin dans une organisation ne revient donc pas simplement à intégrer un nouveau moyen de payement. Les cryptomonnaies soulèvent des questions stratégiques fondamentales pour lesquelles nombre de directions ou structures ne disposent pas forcément des solutions. A l’instar de toute transformation organisationnelle, des investissements s(er)ont donc nécessaires, pas seulement financiers, mais aussi en temps consacré à l’analyse et la mise en œuvre, en personnes dédiées, en contrôles, en ouverture pour la communication interne.

La pertinence doit guider l’application: les cryptos demeurent avant tout un outil technologique, s’il fallait encore le rappeler. Mais elles ne s’implémentent pas dans des activités aussi facilement qu’on télécharge une mise à jour sur son navigateur web. Cela requiert une compréhension et une stratégie. L’exercice comporte naturellement des risques de volatilité et impose une mise du curseur sur des objectifs plutôt à long terme.

Pendant ce temps, des questions, voire des inconnues réglementaires, surgissent. Les différents régulateurs compétents ne donnant souvent que des lignes directrices dont la précision varie en plus fortement d’une juridiction. Répétons-le, adopter les actifs numériques semble plus lourd de conséquences que d’ajouter un nouveau canal de payement. Il convient de décrypter les raisons propres à l’entreprise ou à son environnement industriel.

Tout un apprentissage Comment intégrer la crypto à son business? Comme pour tout changement ou mise à niveau technologique, un plan d’action s’avère nécessaire. Avec son lot d’interrogations à dissiper. Quelle est la stratégie globale? Quels objectifs à court et long termes? Quels partenaires internes et externes faut-il impliquer? Cette adoption des cryptos doit-elle passer par une approche de seuls payements? De quelles ressources supplémentaires l’entreprise aura-t-elle besoin? De quelle nouvelle expertise? Ces considérations peuvent paraître assez généralistes mais le monde de la crypto est truffé de spécificités. Disposer de monnaies numériques ou tokens en trésorerie, cela implique par exemple une procédure interne de gestion des clés cryptos. Certes, la procédure ne semble pas fort différente des accès aux systèmes IT ou comptes bancaires mais c’est encore un processus en plus à maîtriser. Sans oublier la cybersécurité, les audits des blockchains, la comptabilité particulière, etc.