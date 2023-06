Airbnb parano : 5 astuces pour vérifier si une caméra vous surveille

Des cas d’espionnage dans les logements Airbnb ont été révélés ces derniers mois. Comment savoir si le propriétaire de votre location estivale vous surveille ? Et que faire si vous trouvez une caméra ?

Quelques vacanciers ont eu la désagréable surprise d’avoir été espionnés dans un logement qu’ils avaient loué via Airbnb. Il n’en fallait pas plus pour réveiller un vent de parano chez les utilisateurs de la plateforme. Une panique pas totalement justifiée puisque dans les faits ce genre de pratiques est l’exception. Ce qui n’empêche pas de rester prudent.

Pas illégal d’avoir des caméras

Il n’est pas, en soi, illégal de placer des caméras dans son logement. Ce qui l’est, par contre, c’est d’être filmé à son insu ou en violation des règles liées au respect de la vie privée. Si le propriétaire a placé des caméras, le locataire doit en être informé. Cela peut se faire via, par exemple, l’apposition d’un pictogramme spécifique.

En Belgique, le placement et l’utilisation des « caméras de surveillance » tombe sous la loi caméra. Si vous souhaitez installer et utiliser une caméra de surveillance, vous devez respecter ce régime légal particulier. Cette loi stipule que toute utilisation cachée de caméras de surveillance est interdite. Pour les aspects et les caméras qui ne sont pas réglés de manière explicite dans cette loi, c’est le RGPD (Règlement général sur la protection des données) qui est d’application.

Le règlement d’AirBnb stipule, lui, que « des mesures de sécurité telles que des caméras et des dispositifs de surveillance du bruit sont autorisées à condition qu’elles soient clairement divulguées dans la description du logement et qu’elles ne portent pas atteinte à la vie privée d’une autre personne ». Ainsi, toujours selon AirBNB, seuls sont autorisés les dispositifs divulgués et clairement identifiés surveillant uniquement les espaces publics et communs (par exemple, une porte d’entrée ou une allée). On notera que les espaces communs ne comprennent pas les espaces de couchage (y compris un salon avec un canapé-lit), ni les salles de bains. Plus subtils, les dispositifs déconnectés y sont tout de même autorisés à condition qu’ils soient éteints et divulgués à l’avance aux voyageurs.

Big Brother

En cas de doute, il existe quelques astuces simples pour vérifier la présence éventuelle de système de surveillance.

À la recherche des webcams

Si elles sont faciles à dissimuler, elles sont aussi faciles à trouver pour peu qu’elles soient connectées à internet. Par exemple grâce à l’application Fing (gratuite dans sa version de base) vous pouvez ainsi facilement les repérer une fois que vous êtes connecté au wifi du logement. D’autres options sont les applications Network Scanner ou INet. Si les caméras sont placées sur un wifi distinct ou non connecté au réseau (mais relié, par exemple, à une carte SD), ce genre d’appli ne vous sera par contre d’aucune aide. Elle ne vous indiquera pas non plus la localisation exacte des caméras.

Radio fréquence et rayon infrarouge

Pour être certain de n’avoir rien loupé, il peut être utile de faire appel à un détecteur de radiofréquence. Ces derniers sont relativement faciles à trouver sur internet pour quelques dizaines d’euros. Une autre astuce est de détecter les rayons infrarouges des caméras qui fonctionnent aussi de nuit. Ces rayons ne sont pas visibles à l’œil nu, mais peuvent être repérés via une caméra, un appareil photo ou un smartphone. Il suffit de filmer ou de photographier la pièce dans le noir et de regarder ensuite le résultat. Si vous détectez un scintillement vif qui oscille entre le blanc et le mauve, c’est qu’une caméra vous filme. Pour savoir si votre GSM détecte les rayons infrarouges, faites le test avec la télécommande de la télévision.

Le test de la lampe poche (celle de votre GSM fait l’affaire)



Même très discrète, une caméra peut se trahir via son objectif particulièrement réfléchissant. Pour les repérer, plongez la pièce dans l’obscurité et éclairez des endroits potentiellement suspects. Si vous apercevez un point lumineux, une inspection minutieuse peut s’avérer utile. Ce genre de dispositif peut en effet se cacher partout. Par exemple horloges murales, réveil, détecteurs de fumée, voire, et ça peut paraître surprenant, chargeurs de téléphone. Une caméra peut aussi se cacher dans ou sur les meubles devant le lit ou la douche et même dans les interrupteurs.

Le test de l’ongle

Pour savoir si vous regardez un miroir classique ou un miroir sans tain (qui permet de voir au travers), utilisez vos ongles. On notera que le test est à titre indicatif et n’est pas infaillible.



En cas de doute, bougez certaines choses de place, mais ne cassez rien

Si vous trouvez que certaines choses se trouvent à des endroits bizarres ou que vous souhaitez vous débarrasser d’un affreux doute, rangez-les simplement dans une armoire. On évitera par contre toute initiative trop radicale si l’objet en question est fixé durablement au sol ou au plafond, sous peine de voir exploser la garantie. De même qu’on ne touchera pas aux dispositifs liés à la sécurité comme le détecteur de fumée ou la caméra à l’entrée.

Que faire si vous trouvez des caméras cachées ?

Si vous avez des preuves irréfutables de la présence de caméras cachées, prenez-les en photos et portez plainte à la police pour atteinte à la vie privée. Signalez aussi votre découverte à l’application via le lien suivant.