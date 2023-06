Acquérir son premier NFT? Mode d’emploi

Création d’un “wallet”, payement par cryptomonnaie, achat via une plateforme numérique… Pour beaucoup, s’offrir un NFT paraît très compliqué. Ce n’est en réalité pas si difficile. Voici les principales étapes à suivre et les infos de base à retenir.

Acquérir un tableau, un montage ou toute autre œuvre numérique sous la forme d’un NFT semble parfois tenir du parcours du combattant quand on y est confronté pour la première fois. S’il est vrai qu’une telle acquisition nécessite certaines étapes particulières, elle se révèle loin d’être inaccessible, mêmes aux néophytes du numérique.

Avant de détailler ces différentes étapes, reprécisons la spécificité de cet “actif numérique”. Pour rappel, le NFT est un titre de propriété certifiant l’authenticité et l’origine d’un bien numérique. Les NFT sont uniques et ont, chacun, leur propre valeur et ne peuvent être transformés. Cette unicité et cette authentification inaltérable sont possibles car les NFT se stockent sur une blockchain, généralement celle de l’Ethereum. Conséquence? Chaque NFT possède un identifiant numérique exclusif qui le distingue de tous les autres jetons.

De plus, chaque transaction et chaque modification apportée à un NFT sont enregistrées de manière permanente et vérifiable, ce qui élimine les risques de contrefaçon et de falsification. Cela équivaut à un titre de propriété dans le monde réel. C’est en raison de ces spécificités et parce que le NFT se base sur une blockchain que son acquisition nécessite le plus souvent de la cryptomonnaie et un wallet sur le web.

Assurez-vous de comprendre les frais de transaction puisque normalement sur chaque achat et chaque vente de NFT, des frais sont prélevés.

Créer un portefeuille de cryptomonnaie

La plupart des NFT sont achetés en utilisant des cryptomonnaies, et il s’agit souvent de l’ether (ETH). Il vous faut donc créer un portefeuille de cryptomonnaie sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies pour acheter des ETH et pour stocker vos fonds. Des portefeuilles populaires vous permettent d’effectuer vos acquisitions de cryptomonnaies. Après avoir créé un compte sur ces plateformes sécurisées, avec vos documents d’identité et de payement, vous procéderez à vos premiers achats d’ETH.

Parmi les plateformes les plus populaires, vous trouverez Coinbase, Binance ou Kraken, notamment. Vous serez bien sûr en mesure d’acheter vos cryptos à l’aide de votre carte bancaire. Et ensuite de les conserver dans un portefeuille (wallet). Dans certains cas, la plateforme elle-même vous propose un wallet. C’est le cas de Coinbase. Dans d’autres cas, comme celui de MetaMask, c’est le wallet qui vous permet d’acheter des cryptos. C’est la solution la plus simple pour démarrer.

Oui, les arnaques existent L’univers des NFT n’est pas à l’abri d’arnaques en tous genres: faux profils sur les réseaux sociaux qui demandent des infos sur le wallet, hameçonnage imitant des places de marché NFT, fausses offres aux enchères NFT, gonflage artificiel de la valeur d’un NFT, etc. Comme pour toutes les activités en ligne, il convient d’avancer avec prudence, de vérifier au maximum les profils des vendeurs, la sécurité des liens sur lesquels vous cliquez, etc. Pour cela, prenez le temps de vous renseigner, de lire et de demander des avis autour de vous.

Choisir une plateforme NFT

Lorsqu’ils sont mis en vente pour la première fois, les NFT peuvent être obtenus via le site dédié du projet. Et pas sur une plateforme d’achat. Il faut dès lors être vigilant et prendre des renseignements sur les vendeurs. Dans pas mal d’autres cas, vous serez amenés à racheter des NFT à des premiers possesseurs (achat secondaire). Là, ils sont généralement vendus sur des plateformes d’achat et vente spécialisées. Il en existe plusieurs: certaines sont relativement généralistes comme OpenSea, l’une des plus connues à travers le monde, ou Rarible. D’autres se spécialisent. C’est le cas de SuperRare, Foundation ou Nifty Gateway, dans l’univers de l’art. Ou encore Ethernity (sport) et Axie Infinity (jeux vidéo).

Bien sûr, vous devrez peut-être d’abord voir le contenu des plateformes ou serez parfois amenés à créer un compte sur une plateforme spécifique qui vend une œuvre qui vous intéresse. Ce n’est nullement un souci de détenir différents comptes sur plusieurs plateformes. Vérifiez toujours la fiabilité de plateformes moins connues en glanant quelques infos en ligne.

Un élément à tenir en compte est la structure de frais des plateformes. Assurez-vous de comprendre les frais de transaction puisque normalement, sur chaque achat et chaque vente de NFT, des frais sont prélevés. Si vous décidez de retirer vos fonds de la plateforme vers votre portefeuille de cryptomonnaie, des frais peuvent s’appliquer. Contrôlez ces frais et assurez-vous qu’ils sont transparents et raisonnables. Certains sites peuvent avoir des seuils minimums de retrait, tenez compte de cela lors de vos calculs.

Pour créer son compte, il n’est pas rare de le faire en utilisant son wallet de cryptomonnaie, un peu comme vous le faites sur certains sites avec votre profil Facebook. Cela facilite grandement les choses puisque, par la suite, votre wallet est relié à la plateforme et votre achat est automatiquement envoyé dans votre portefeuille. Simple comme bonjour… ou presque.

