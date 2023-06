Le NFT, ticket pour l’économie de demain

La technologie des NFT réserve de nombreuses opportunités entrepreneuriales dont beaucoup mesurent encore mal l’importance économique.

Vous vous demandez encore quel est l’intérêt d’une technologie associant à un actif (photo, contrat, appartement) un identifiant unique qui en codifie la possession, l’échange et la traçabilité? David Schimtz, fondateur de la start-up belge Logion (lire ci-dessous), est fervent croyant dans le potentiel des NFT, ces non fungible tokens ou objets digitaux certifiés. A ce titre, il tentera volontiers de vous convertir…

“Un NFT, ce n’est que du code, c’est vrai”, reconnaît ce juriste de formation rompu aux codes informatiques. Basiquement, il ne représente rien si on ne lui confère pas du contenu sous une forme ou sous une autre. Il n’en demeure pas moins que lorsqu’on lui a attaché des droits, ce morceau de code devient un outil numérique extrêmement puissant. On met alors à disposition des utilisateurs un vecteur représentant de la valeur et qu’on va pouvoir s’échanger en quelques clics…”

Autrement dit, les NFT permettent aux personnes d’acquérir numériquement des parts de valeur très facilement et de les échanger tout aussi facilement. C’est là que ces tokens peuvent jouer un rôle dans les secteurs des entreprises et de l’entrepreneuriat, et dans le monde économique tel qu’il se redessine au travers du numérique.

Agir en toute transparence

On le sait, le premier apport apparent des NFT, c’est de pouvoir transférer électroniquement un droit de propriété sans (trop) de difficulté. Un point fort pour toutes celles et tous ceux qui créent et qui, à un moment donné, désirent partager leurs créations… Ou les faire préfinancer. La pratique semble moins connue en dehors des cercles d’initiés mais il est en effet possible de générer des NFT pour réaliser des levées de fonds, à l’image de ces anciennes ICO, les émissions de cryptomonnaies initiales pour récolter de l’argent frais dans un projet blockchain.

« Grâce aux NFT, il sera toujours possible pour ceux qui prennent part à un projet de vérifier ce qui a été fait. »

“Cela permet aux entreprises de vendre sous forme de tokens numériques des parts de leur projet. Dans cette logique, le NFT peut à la fois incorporer des droits juridiques et économiques, mais aussi maintenir une relation dynamique entre parties. Il s’érige ainsi en point d’entrée pour un droit de vote, une gouvernance décentralisée”, épingle David Schmitz.

Enorme avantage supplémentaire: qu’il s’agisse d’une application dans le transfert des droits de propriété ou du financement d’un projet, la technologie blockchain offre la possibilité de tout contrôler, tout tracer, tout vérifier. A ce propos, le fondateur de Logion confie accorder davantage d’intérêt à la transparence qu’à la décentralisation souvent fantasmée par les partisans des blockchains – alors que leurs serveurs reposent majoritairement sur des infrastructures de la Big Tech américaine.

La transparence, a priori, peut en effet être maintenue sans la décentralisation. “Grâce aux NFT et toutes ces mécaniques se mettant en place pour les utilisateurs de l’internet de demain, il sera toujours possible pour ceux qui prennent part à un projet ou à un financement de vérifier ce qui a été fait et ce qui a été prévu pour la suite”, souligne-t-il.

Bon outil si bien utilisé

“En termes d’interaction avec un projet, l’environnement technologique du NFT offre du temps réel, ce qui est d’une utilité dont on ne mesure pas encore maintenant l’importance”, poursuit David Schmitz, qui évoque plus largement un potentiel de réorganisation des sociétés, voire de la société.

Tout le monde sait qu’un projet entrepreneurial gagne en pérennité lorsqu’il attire une masse critique de clients. Tout comme un projet sociétal est porté par des communautés d’intérêts mutualisés. Or, les membres ont besoin d’implication personnelle pour participer au succès collectif. Quel meilleur moyen d’impliquer directement les utilisateurs grâce à des outils tels que la blockchain ou les NFT qui reposent sur des principes de transparence? Vaste débat philosophique qui dépasse le sujet mais qu’il convient de garder à l’esprit comme petit souffle d’inspiration.

Pour revenir à des usages plus concrets et pragmatiques, citons enfin le recours aux NFT dans la gestion événementielle. Grâce à ces tokens d’identification, il est en effet notamment possible de mettre en place un système d’organisation des relations entre fans et artistes. “On peut créer de belles choses, rappelle le dirigeant de Logion. Par exemple développer des soutiens collectifs à la culture en utilisant le NFT comme carte d’accès à des événements inédits”. Du genre de ceux prévus avec le NFTrends émis par Trends-Tendances, justement…

La start-up belge qui légalise les NFT Fondée par le Liégeois David Schimtz, la start-up Logion ambitionne de garantir la sécurité juridique sur les blockchains. Une proposition de valeur qui dénote dans un écosystème crypto où nombreux ne jurent que par la décentralisation et la désintermédiation. A cette fin, Logion a développé un réseau public réunissant des acteurs judiciaires assermentés (avocats, huissiers, notaires), cela pour reconnecter les deux mondes: la loi et la blockchain. Aujourd’hui, si on se fait voler un NFT, il est par exemple très compliqué d’aller plaider sa cause devant un tribunal car l’encadrement législatif fait globalement défaut en cette matière. C’est là où Logion intervient, permettant à un officier assermenté de tout de même dresser un constat, qui aura force de loi. A charge pour Logion d’aider à trouver la “proof-of-law” en émettant notamment un dossier numérique, collectant toutes les données personnelles nécessaires de manière confidentielle, et réalisant, avec son réseau européen de professionnels assermentés, les vérifications qui s’imposent.

Tout comprendre grâce au NFTrends Trends-Tendances lance NFTrends, un concept global pour vous remettre à niveau sur les nouvelles tendances digitales: intelligence artificielle, métavers, NFT, cryptomonnaies, blockchain, Web3, etc. NFTrends, c’est une série d’articles jusqu’au 29 juin, mais aussi, depuis ce 25 mai, le premier NFT initié et commercialisé par un média belge. Objectif: permettre aux lecteurs d’appréhender ce type de technologie par l’exemple. Ce NFT imaginé par votre magazine business préféré et son partenaire From Belgium Witloof vous fera devenir propriétaire d’une œuvre unique de Toska, jeune créateur belge qui monte. Pour à la fois rester fidèle à l’idée qu’une communauté peut se créer autour du NFT et pour répondre à notre souhait de formation, ce “NFTrends” donnera en outre accès à des events exclusifs. L’opportunité de découvrir, avec l’aide d’un coach expert, en quoi cette technologie pourra faire sens dans votre business. Sans oublier le livre à paraître, Comment les NFT vont changer le monde (Editions Chronica), et autres surprises… Le NFTrends est disponible en édition limitée sur www.nftrends.be

