5 gadgets pour rendre vos jeux vidéo plus immersifs

Sentir physiquement les sensations des jeux vidéo, c’est le pari des technologies haptiques. Nous avons testé 5 accessoires qui permettent aux joueurs de fluidifier leur game et de vivre leurs aventures au-delà de l’écran.

EPOS H3Pro Hybrid : pour une audio de précision

Prêt à vous plonger dans le jeu ? Ce casque d’EPOS (anciennement Sennheiser Communications) à acoustique fermée​ offre des finitions et des caractéristiques haut de gamme. Il est notamment doté d’un microphone aimanté amovible, d’un système d’annulation du bruit amélioré et de deux canaux audio qui vous permettent d’écouter de la musique tout en jouant. L’EPOS H3Pro Hybrid peut être connecté de quatre manières : via un jack audio plaqué or de 3,5 mm, un câble USB, le Bluetooth ou l’adaptateur fourni. Ce dernier a une latence plus faible que l’USB et le Bluetooth, et permet une meilleure synchronisation avec les films et les jeux. Le logiciel du casque est très complet et offre de nombreuses options pour régler le son et le microphone. L’égaliseur, très détaillé, permet de mettre en évidence certaines plages de fréquences, de régler l’annulation du bruit et d’ajuster la sensibilité du microphone, par exemple. À l’écoute, on est bluffé par la spatialisation audio et la gestion des sources 7.2. On adore ses finitions vert forêt/or, mais des versions plus épurées sont également disponibles. Un must.

Prix : 299 euros.

Sony PlayStation VR2 : pour des jeux plus immersifs

Le PSVR original a ouvert la voie à la réalité virtuelle sur console ; celui-ci la défonce. La résolution du casque, de 2000 x 2040 pixels par œil, est extrêmement détaillée et égalera ou surpassera la plupart des concurrents, grâce à ses panneaux OLED de 110 degrés avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz/120 Hz. Les câbles de l’original sont, ici, réduits à une seule prise. Le PlayStation VR2 utilise un système de suivi intérieur-extérieur. Vous n’aurez donc pas besoin de boîtiers ou de capteurs supplémentaires pour tracer votre zone de jeu (tout se fait à l’aide de caméras). Le casque identifie vos yeux et l’endroit où ils regardent, ce qui est très utile pour le ciblage et la sélection d’options. Le PSVR2 ne dispose pas de haut-parleurs intégrés, ce qui en surprendra certains, mais il inclut des écouteurs intra-auriculaires qui se connectent parfaitement au casque pour délivrer un effet audio 3D. En apportant la réalité virtuelle à la PS5, ce casque pourrait bien être le gadget qui fera le plus bouger les lignes cette année. Il ne lui manque que les jeux.

Prix : 599 euros.

Kingston XS2000 : un mini-SSD ultrarapide

Contrairement à d’autres SSD externes, Le XS2000 de Kingston n’est pas un SSD M.2 ordinaire. Beaucoup plus compact que ses concurrents, ce minuscule SSD est à peine plus long qu’une boîte d’allumettes. Il ne mesure que 7,0 × 3,3 × 1,3 cm. Avec cette taille, il se glisse facilement dans une poche. Avec son connecteur USB 3.2 Gen 2×2 qui offre une bande passante théorique de 20 Gbits/s, le Kingston XS2000 SSD atteint une vitesse de 2,1 GB/s en lecture et de 1,9 Go/s en écriture. C’est très rapide : à cette vitesse, vous pouvez écrire un fichier de 120 Go en moins d’une minute. Lorsqu’il est équipé du manchon en caoutchouc fourni par Kingston, il est résistant à l’eau et aux chocs selon les normes IP55, et est assorti d’une garantie de cinq ans, la meilleure du secteur. Idéal pour le stockage de vos jeux PC.

Prix : à partir de 69,99 euros.

Concept Nyx d’Alienware : une manette dédiée au système de cloud-gaming

Pourquoi les joueurs sur PC devraient-ils souffrir avec des manettes de console de seconde main ? D’accord, les pads Xbox et PlayStation sont assez géniaux, et la souris et le clavier offrent leurs propres possibilités, mais les concepteurs de Dell estiment que le mélange des deux pourrait bien donner naissance à la meilleure manette qui soit. Dévoilée au CES 2023 à Las Vegas, la manette de jeu Nyx Game Controller signées Alienware

Pour le côté innovant, Dell a ajouté un capteur d’empreintes sous le bouton principal permettant de restaurer une session, des capteurs tactiles au niveau des boutons supérieurs, et même deux molettes de défilement en bas du pad, en plus de boutons situés à l’arrière. Dell promet aussi des fonctions haptiques pour immerger encore un peu plus les gamers dans le jeu, en simulant la résistance d’une pédale de frein ou la tension de la corde d’un arc. Une manette « du futur », donc, à adopter au présent.

Prix : n.c.

OWO Game Second Skin : un vêtement haptique et immersif

Une veste équipée de capteurs permettant de ressentir un coup de feu, le vent, quelqu’un qui vous attrape le bras et même une étreinte en réalité virtuelle, c’est une des innovations phare de l’année donnant au métavers et au gaming un aspect plus réaliste. OWO a décidé de coudre de petites bandes qui collent à la peau, avec des capteurs qui se synchronisent au jeu, dans ses vêtements haptiques VR. Ces bandes délivrent de minuscules impulsions électriques à travers votre peau pour vous connecter véritablement au jeu. Avant d’enfiler un casque de réalité virtuelle (VR), le porteur peut choisir l’intensité de chaque sensation. Mais s’il y a bien quelque chose qui vous fera du bien, c’est des pectoraux en convulsion.