Réunion de la Fed cette semaine : à quoi faut-il s’attendre ?

La pause va-t-elle continuer ou une nouvelle hausse est-elle en vue ? Ou est-ce que les taux ont finalement atteint leur plafond ? La Fed se réunit cette semaine. Voilà à quoi il faut s’attendre.

Ce mardi et ce mercredi, les décideurs de la banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale (Fed), se réunissent. Ils se pencheront sur la politique monétaire qui pourrait se traduire par une hausse des taux, une pause, ou bien une baisse de ceux-ci.

Quelle pourrait donc être la décision ? Lors de la dernière réunion, il y a six semaines, la Fed avait laissé les taux inchangés. Elle avait pourtant laissé la porte ouverte à une autre hausse avant la fin de l’année et de nombreux observateurs s’attendaient donc à une hausse pour la réunion de cette semaine.

Taux inchangés ?

Mais finalement, la donne a changé et les taux devraient rester à leur niveau actuel, selon l’avis général du monde économique. Et ce pour plusieurs raisons. « Nous ne prévoyons pas de modification des taux directeurs après que la récente flambée des taux de rendement des bons du Trésor a entraîné un resserrement des conditions financières dans l’ensemble de l’économie. Le marché semble faire le gros du travail, et la Fed n’a donc pas besoin d’en faire beaucoup plus, même si la croissance et le marché de l’emploi restent dynamiques et que l’inflation est toujours bien supérieure à l’objectif fixé », écrivent par exemple les analystes d’ING.

Ces dix derniers jours, le taux de rendement d’une obligation américaine sur le marché obligataire a dépassé 5% à plusieurs reprises. Il s’est calmé depuis, mais reste proche de ce seuil.

Un autre signe vient du marché du travail. Même s’il « reste dynamique », il serait bel et bien en train de ralentir, selon les économistes de ING. « Après le bond de 336.000 en septembre, le marché s’attend à un résultat beaucoup plus faible de 175.000 en octobre. Les récents chiffres des demandes d’allocations de chômage ont suggéré que, bien que les licenciements restent historiquement bas, l’augmentation des demandes continues laisse entrevoir des difficultés croissantes à trouver un nouvel emploi. Nous prévoyons que le taux de chômage restera à 3,8%, mais que la croissance des salaires pourrait ralentir à 4% en glissement annuel, ce qui serait le plus bas depuis la pandémie. »

Le marché du travail, en surchauffe, avait en effet été un des moteurs de l’inflation outre-Atlantique. La hausse des taux a donc pour but de le refroidir, afin de la ralentir l’inflation également.

Taux final ?

ING en conclut que : « cela devrait encourager la Fed à penser que les pressions sur les prix qui sont encore dans le pipeline s’atténuent et qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter encore les taux d’intérêt. »

Admettons que la Fed laisse les taux inchangés ce mercredi. La question qu’il faut alors se poser est la suivante : est-ce qu’il s’agit toujours d’une pause, ou est-ce que le taux final a été atteint ? Certains imaginent en effet que les taux directeurs, à un niveau de 5,25 à 5,5%, ont atteint un plafond et ne monteront pas plus haut. Mais ce n’est pas de l’avis de tous : un quart environ du marché s’attend à une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion, mi-décembre, selon le Fed Watch Tool de CME.

Dans tous les cas, les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, autour de l’annonce de la décision pourront aider à interpréter quel sera le parcours des taux.