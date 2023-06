Pourquoi Ethias se lance dans le leasing de voitures électriques

Fiscalité verte, électrification des flottes, guerre des talents: l’assureur pense avoir une belle carte à jouer sur le marché en pleine transformation du leasing auto et crée Ethias Lease, société spécialisée dans la gestion de flotte 100% électrique.

Vous devez changer de voiture mais vous ne savez pas trop vers quel modèle vous diriger? Vous ne savez pas trop à quoi il faut faire attention pour bien choisir? Ni combien cela vous coûtera par mois? Toutes ces questions qui vous stressent, ainsi que votre employeur, Ethias pourra bientôt vous aider à y répondre.

Le groupe d’assurance débarquera en effet à la rentrée sur le marché du leasing auto avec une offre visant à faciliter la vie des entreprises et de leurs gestionnaires de flotte. Objectif de cette toute nouvelle activit baptisée Ethias Lease: devenir la référence du leasing vert d’ici 2027 avec une flotte de 8.000 véhicules électriques et plus de 6.000 points de recharge à domicile.

« Fini le stress et tout le questionnement que beaucoup peuvent subir en passant du thermique à l’électrique. »

L’initiative est innovante à plus d’un titre. D’abord parce que comme l’explique Julien Balistreri, chief people & organization officer ainsi que deputy CEO chez Ethias, c’est une première sur le marché belge.

Julien Balistreri © PG

“Ethias est le premier assureur en Belgique à créer une offre de ce type: ce sont surtout les banques qui sont actives aujourd’hui sur le marché du leasing automobile et pas les pure players du monde de l’assurance”, avance le responsable d’Ethias qui présidera la nouvelle société, laquelle s’appuiera sur l’expertise opérationnelle de la branche Benelux du groupe bancaire espagnol Santander.

Autre particularité de la démarche: un business model entièrement dédié aux véhicules électriques avec des contrats allant jusqu’à six ans. But? Faire baisser les loyers afin que les budgets plus modestes puissent se procurer un véhicule moins polluant. “C’est ce qui nous différencie de ce que proposent les opérateurs historiques qui calquent jusqu’à présent leur offre sur les procédures pour les véhicules à moteur thermique”, précise Julien Balistreri.

L’idée est en effet aussi de se démarquer de la concurrence avec une solution complète allant du processus de sélection du modèle de la voiture et de ses options jusqu’à l’installation et l’entretien du point de recharge à domicile, sans oublier bien évidemment une couverture assurance et de l’assistance en cas de pépin.

En résumé, on peut dire que “grâce à Ethias Lease, l’employé et l’employeur retrouveront le plaisir d’antan dans le choix et l’utilisation d’une voiture de société”, expose pour sa part Erwin Ollivier, ancien directeur de la société de leasing auto Athlon et futur CEO d’Ethias Lease. “Fini le stress et tout le questionnement que beaucoup peuvent subir en passant du thermique à l’électrique.”

Dimension RH

Il est vrai que le marché est porteur. Avec les nouvelles contraintes environnementales, des millions de véhicules vont devoir être remplacés. Les voitures moins performantes en matière d’émission de CO2 vont être de plus en plus pénalisées via la baisse progressive de la déductibilité fiscale pour les moteurs à essence ou diesel d’ici 2026. Toute voiture de société achetée à partir du 1er janvier 2026 ne sera déductible fiscalement que si elle est propre ou, en d’autres termes, électrique. Une période transitoire est toutefois prévue à partir de ce 1er juillet. Les voitures diesel ou essence achetées entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 verront leur déductibilité fiscale diminuer progressivement pour disparaître complètement en 2028. Bref, “c’était le bon moment pour créer Ethias Lease, la nouvelle fiscalité des voitures de société va complètement changer le monde du leasing auto et ouvrir de nouveaux horizons”, selon Julien Balistreri.

« Les petits et moyens clients se sentent aujourd’hui abandonnés par les grandes sociétés de leasing. »

Outre ces changements fiscaux, Ethias table aussi, pour percer, sur le mouvement de consolidation dont fait actuellement l’objet le marché (fusions Leaseplan-ALD, etc.), explique Julien Balistreri: “On voit que les petits et moyens clients se sentent aujourd’hui abandonnés par ces grandes sociétés de leasing qui recherchent d’abord les économies de coût. PME, villes et communes se sentent démunies face à ces grosses machines. C’est donc notre cible prioritaire: les entreprises qui possèdent une flotte de 20 à 200 véhicules mais aussi les institutions publiques qui ont une relation historique avec Ethias”.

Erwin Ollivier © PG

Se positionner dans le leasing auto présente aussi de nouvelles opportunités dans le domaine des RH. Dans la guerre des talents, la voiture de société reste cruciale pour attirer les employés. Selon Jobat, se voir offrir une voiture de société reste très attractif pour s’engager dans une nouvelle carrière professionnelle pour six employés sur dix. “Allonger la durée des contrats rend le leasing des véhicules électriques beaucoup plus accessible, avec une économie pouvant aller de 50 à 100 euros par mois en moyenne en fonction du type de véhicule, chiffre Erwin Ollivier. Alors que les prix ne cessent d’augmenter, c’est un moyen de maintenir la satisfaction de l’employé avec un niveau de véhicule équivalent.”

“Par ailleurs, souligne Julien Balistreri, c’est aussi une manière de protéger notre portefeuille d’assurance auto. Le nombre de voitures privées diminue au profit des voitures proposées dans les plans cafétéria des sociétés. Or, dans ces plans cafétéria, c’est la société de leasing qui choisit l’assureur et non l’entreprise ou son collaborateur.”

Au-delà de l’assurance

Plus largement, l’initiative colle avec la stratégie de durabilité de l’assureur. Ce dernier s’est fixé comme objectif l’année 2030 pour réduire à zéro son empreinte carbone directe. A cet effet, le groupe travaille sur l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses bâtiments. A titre d’exemple, son siège quittera la rue des Croisiers pour s’installer au cœur de l’écoquartier Rives Ardentes en 2024. Par ailleurs, il procède bien évidemment à l’électrification de sa propre flotte de voitures. Soit environ 2.700 véhicules (ceux d’Ethias mais aussi de la filiale NRB, etc.).

“Avec Ethias Lease, nous allons pouvoir effectivement électrifier notre flotte, ce qui n’est pas toujours évident”, concède Julien Balistreri. Enfin, la création d’Ethias Lease s’inscrit dans la stratégie beyond insurance visant à diversifier sa gamme de solutions et services allant au-delà des purs produits liés au modèle de l’assurance. “Après Ethias Ventures, Ethias Services ou encore Ethias Pension Fund, cela correspond à notre volonté de diversifier nos sources de revenus tout en protégeant notre business existant”, conclut Julien Balistreri.