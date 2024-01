Quelle industrie automobile en 2024?

A quoi ressemblera l’année qui démarre dans le secteur de l’automobile? Les prévisions éclairées de la rédaction de « The Economist », parues dans notre numéro spécial « Le Monde en 2024 ».

L‘industrie automobile restera au ralenti en 2024. Les ventes mondiales n‘atteindront pas les niveaux d‘avant la pandémie, avec seulement 3 % de voitures neuves et 1 % de véhicules utilitaires supplémentaires vendus par rapport à 2023. Le diesel sera pénalisé par l‘augmentation du nombre de zones à faibles émissions, alors que les villes françaises seront interdites d‘accès.

En revanche, les véhicules électriques (VE) prendront de l‘avance. Près de ­25 % des nouvelles voitures seront des véhicules rechargeables, dont plus de la moitié seront vendus en Chine. Le marché à peine rentable des VE dépendra encore du soutien des pouvoirs publics. ­Les constructeurs automobiles chinois bénéficieront d‘allègements fiscaux prolongés (et d‘une augmentation des exportations).

Les acheteurs américains pourront transférer les crédits d‘impôt pour les VE aux concessionnaires, ce qui fera baisser les prix. Les constructeurs automobiles britanniques doivent faire en sorte que les véhicules rechargeables représentent 22 % de leurs ventes et payer des droits de douane après le Brexit si les véhicules n‘utilisent pas suffisamment de pièces fabriquées localement.

Des règles similaires en matière de contenu seront largement contestées car l‘Amérique, la Chine, le Japon et l‘UE se disputent les investissements dans la production de VE et de batteries. L‘Amérique bénéficiera des quelque 108 milliards de dollars promis à cette fin, ce qui lui permettra de presque doubler sa capacité de production de batteries. Renault a l‘intention d‘introduire en Bourse sa branche électrique, Ampere, avec une participation de son partenaire Nissan. Les chargeurs de type Tesla seront en concurrence avec les chargeurs européens et chinois car les normes des réseaux divergent. La conduite autonome fera l‘objet de nouvelles règles dans l‘UE et d‘une réglementation fédérale à Washington.



A tenir à l’œil : Les batteries lithium-ion seront confrontées

à de nouvelles concurrentes en 2024, notamment les batteries lithium-manganèse-fer-phosphate de Gotion et les batteries sodium-ion moins chères de BYD. Les batteries révolutionnaires à semi-conducteurs pourraient prendre plus de temps : la société chinoise SAIC affirme qu‘elles seront prêtes en 2024, mais Toyota et d‘autres visent 2027.

Sauf indication contraire, les prévisions sont établies pour 2024. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95 % du PIB mondial.