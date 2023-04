La mésentente entre les États-Unis et l’Arabie saoudite se répercute sur le marché des matières premières. La décision prise le mois dernier par l’OPEP+ (dont Riyad est l’un des cofondateurs et Moscou un membre relativement nouveau), de réduire la production de pétrole brut est considérée comme la meilleure preuve de la détérioration des relations entre le royaume islamique et Washington. Entre-temps, le prix du pétrole est reparti à la hausse. Pour combien de temps ? La question est posée à Frank Vranken, stratégiste en chef chez Edmond de Rothschild.

Les prix du pétrole sont repartis à la hausse ces derniers jours. Mercredi dernier, par exemple, le prix du baril de Brent, le prix de référence en Europe, a atteint son deuxième niveau le plus élevé de l’année (87 dollars le baril). Fatih Birol, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), prévient que les prix pourraient grimper en flèche au cours du second semestre de l’année. L’économie mondiale doit-elle se préparer à un nouveau boom de l’or noir ?

Frank Vranken

FRANK VRANKEN. « Je vois le prix osciller entre 75 et 85 dollars au cours de la deuxième partie de l’année, je parie donc sur une tendance à la baisse.

Vous n’êtes pas d’accord avec la vision de Fatih Birol. Pourquoi ?

« Je dis souvent que cette année sera un match entre l’OPEP+ et la Réserve fédérale américaine. Si les taux d’inflation américains ne restent pas élevés, la Fed ne procédera qu’à de légères augmentations des taux d’intérêt et finira par les supprimer complètement. L’économie ralentira alors, tout comme la demande de pétrole. À moins qu’il n’y ait des tensions géopolitiques inattendues, bien sûr ».

Vous vous attendez toujours à cette récession prévue de longue date.

« Selon le Fonds monétaire international, nous nous dirigeons vers un ralentissement de la croissance. Par exemple, 90 % des pays développés prévoient une croissance plus faible cette année qu’en 2022. La baisse de la capacité d’emprunt et le resserrement du crédit dans les banques régionales aux États-Unis en sont l’une des raisons. Je considère que ce resserrement du crédit dans les banques américaines fait partie du travail de la Fed. Une économie en surchauffe doit se refroidir avant de pouvoir accélérer. Et ce n’est que dans ce dernier cas que la demande de matières premières augmente à nouveau ».

Le président américain Joe Biden a demandé à plusieurs reprises à l’OPEP+ d’augmenter sa production. En vain. L’effritement de l’influence de l’Occident sur le cartel pétrolier ne devrait-il pas poser problème ?

« Je pense que le fait que l’OPEP+ suive sa propre voie a plus à voir avec la démondialisation qu’avec les conflits entre les Saoudiens et les Américains. La course contre la montre, en raison de l’électrification de l’économie, compte et la production américaine de pétrole de schiste est également un facteur. Biden brigue un second mandat et ne veut pas être jugé sur les prix à la pompe. La montée en puissance de la Chine et de l’Inde, deux gros acheteurs de pétrole, ces dernières années, est également importante.

Je voudrais revenir sur cette course contre la montre. L’Union européenne veut que seules des voitures électriques soient vendues à partir de 2035. En tant que pays exportateur de pétrole, vous devez tirer le meilleur parti du pétrole brut tant que vous le pouvez. Je pense également que l’OPEP+ est choquée que le prix du gaz ait autant baissé et que l’Europe ait si bien récupéré.

J’ajouterai que tous les pays membres de ce cartel ne font que défendre leurs intérêts individuels. L’Arabie saoudite, par exemple, a besoin d’argent pour ses projets mégalomanes de villes intelligentes, la Russie a besoin de financer une guerre qui coûte un bras et une jambe. Tous ces pays agissent pour leur propre compte et vendent le plus grand nombre de barils de pétrole brut possible tant qu’ils le peuvent.

Laurens Bouckaert