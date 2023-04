La Russie augmente ses exportations d’essence et trouve des acheteurs en Afrique pour remplacer les Européens

Au cours du premier trimestre 2023, la Russie a considérablement augmenté ses exportations d’essence, expédiant directement des cargaisons vers l’Afrique pour se frayer de nouvelles voies commerciales après que l’Union européenne a sanctionné le pétrole russe.

Selon les données de suivi des navires, les exportations d’essence ont augmenté de près de 50 % en glissement annuel. La Russie a intensifié ses expéditions de carburant vers des pays africains tels que le Nigeria, la Tunisie et la Libye, après que l’Union européenne a interdit les produits russes le 5 février, selon le site Marketscreener qui reprend une information de l’agence Reuter.

Pour les analystes de la société de conseil FGE, repris par Reuters, l’Europe a perdu des parts de marché au profit de la Russie en termes d’exportations d’essence vers le Nigeria. Le plafond des prix de l’essence est plus de deux fois supérieur à celui imposé au naphta, ce qui rend plus rentable pour les vendeurs russes de mélanger le naphta à l’essence et de vendre à 100 dollars le baril plutôt qu’à 45 dollars.

Le naphta est un produit pétrolier obtenu à partir de la distillation du pétrole brut. C’est un mélange d’hydrocarbures légers qui sont généralement utilisés comme matière première pour la fabrication de divers produits chimiques et de carburants, notamment l’essence. Le naphta peut également être utilisé comme diluant pour les peintures et les vernis. Sa composition exacte peut varier en fonction de la source de pétrole brut et du processus de raffinage utilisé.

Nigeria

La Russie a exporté 1,9 million de tonnes d’essence entre janvier et mars de cette année, contre 1,3 million de tonnes au premier trimestre 2022, selon les données de Refinitiv. La société de suivi des navires Kpler estime les exportations de janvier à mars à 2,2 millions de tonnes, contre environ 1,5 million de tonnes au cours de la même période l’année dernière.

Le Nigeria est devenu le premier acheteur africain d’essence russe, avec 488 000 tonnes importées au premier trimestre, contre 38 000 tonnes à la même période l’année dernière, selon les données de Kpler.