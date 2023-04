Que retenir de l’accord européen sur le renouvelable?

L’accord intervenu le 30 mars dernier entre les Etats membres et le Parlement européen porte la part du renouvelable dans le mix énergétique à 42,5%.

Cet accord était très attendu puisqu’il est l’un des piliers majeurs du Plan Vert (Green Deal) européen: jeudi 30 mars, le Parlement européen et les Etats membres sont tombés d’accord pour porter la part des énergies renouvelables dans le mix européen de 32 à 42,5% en 2030. L’objectif est assez ambitieux puisqu’en 2022, la part de l’énergie renouvelable dans la consommation européenne totale n’était que de 21,8%. En Belgique, l’écart est encore plus grand puisque cette part ne s’élève qu’à 13%.

Cet accord est évidemment essentiel pour atteindre la réduction d’émissions carbonées de 55% en 2030 et la neutralité carbone en 2050. L’objectif global cache des ambitions spécifiques pour différents secteurs: 49% de renouvelable dans le domaine du refroidissement et du chauffage, 29% dans les transports ou au moins 14,5% de réduction de l’intensité des gaz à effet de serre, etc.

L’hydrogène a constitué la principale pierre d’achoppement des négociations, et notamment celui produit au départ d’une électricité d’origine nucléaire. Un certain nombre de pays, dont la France et les Pays-Bas, défendaient son origine décarbonée. D’autres craignaient de voir les investissements verts diminuer si le nucléaire était accepté.

La présidence suédoise de l’Union a ficelé un compromis: tous les Etats membres dont la part d’hydrogène fossile (produit, par exemple, à partir de centrales au gaz) consommée est de moins de 23% en 2030 (et 20% en 2035), ont le droit de réduire leurs obligations d’hydrogène renouvelable de 20%. Ils auront donc moins d’obligations de fournir de l’hydrogène renouvelable et pourront utiliser le nucléaire. Toutefois, cet hydrogène ne sera pas considéré comme vert.