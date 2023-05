Petit à petit, nos cimenteries se décarbonent

Les principales cimenteries du pays ont présenté leur projet respectif de décarbonation. Un enjeu stratégique pour une industrie responsable de 3% des émissions belges.

La fabrication de ciment émet énormément de CO2, vu la nécessité de chauffer le calcaire afin d’obtenir une réaction chimique qui elle-même dégage aussi du gaz carbonique. Cette émission s’additionne à celle liée au combustible utilisé pour chauffer, le pire étant évidemment le charbon.

La décarbonation de l’industrie du ciment est donc un enjeu majeur dans l’optique de la neutralité carbone réclamée par le Green Deal européen en 2050. Les trois principaux cimentiers belges sont engagés dans des plans de transformation qui intègrent un volet de captation du CO2 et son acheminement, via le port d’Anvers, dans les puits de stockage de la mer du Nord.

Heidelberg (Inter-Béton) vient ainsi de lancer dans son usine d’Antoing la production d’un béton 60% moins polluant, appelé EcoCrete. L’utilisation de combustibles alternatifs, comme la biomasse, est combinée au recyclage de béton (issu entre autres des chantiers de démolition) et de l’eau.

Chez CCB, à Gaurain-Ramecroix, l’idée, outre la captation de CO2 via une nouvelle unité, est de faire diminuer drastiquement la part des combustibles fossiles et de modifier la composition du béton pour réduire la part du calcaire. Un investissement d’un demi-milliard d’euros qui doit amener la neutralité carbone dans 10 ans.

Chez Holcim, à Obourg, il est question d’une refonte totale du site, sous le nom de programme Go4zero, et d’un investissement identique à celui de CCB. Il s’agit, outre la production d’énergie renouvelable sur site via un partenariat avec TotalEnergies, de n’utiliser que des combustibles alternatifs dès 2026 et de privilégier un nouveau mode de combustion qui permet de concentrer le CO2dans les fumées avant de l’emmener à Anvers via une collaboration avec Air Liquide.