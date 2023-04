Le groupe Lhoist vise une production décarbonée

La production de chaux, importante pour les matériaux de construction, est difficile à décarboner. Le groupe belge Lhoist pense y parvenir.

Lhoist a signé un accord avec Air Liquide afin d’atteindre la neutralité carbone dans son usine de Réty, la plus grande usine de chaux de l’Hexagone, située près de Boulogne-sur-Mer. Il estime qu’il s’agit d’une première dans le secteur.

La production de chaux, qui consiste à décomposer du calcaire, émet intrinsèquement du CO2. Le projet consiste à le capter, le transporter et à le stocker dans des sites géologiques en mer du Nord. Air Liquide déploiera une nouvelle technologie appelée Cryocap. Elle devrait permettre de réduire les émissions de l’usine de Réty de 600.000 tonnes par an, soit, selon Lhoist, l’équivalent des émissions de 55.000 ménages. Lhoist et Air Liquide ont introduit une demande conjointe de financement auprès du programme européen de soutien du Fonds pour l’innovation pour les projets à grande échelle.

Le groupe Lhoist, basé en Belgique, à Limelette, est présent dans 25 pays à travers le monde, occupe 6.400 personnes, possède des carrières de calcaire et de dolomie et des fours à chaux. La capture de CO2 est une approche de plus en plus évaluée pour décarboner des activités industrielles. Le port d’Anvers a un projet similaire pour réduire les émissions de ses usines pétrochimiques.