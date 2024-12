MicroStrategy, l’entreprise américaine de logiciels devenue l’un des plus grands investisseurs mondiaux en bitcoin, poursuit sa stratégie audacieuse centrée sur la cryptomonnaie. L’entreprise cotée en bourse cherche à obtenir l’approbation de ses actionnaires pour émettre davantage d’actions, afin de financer des achats massifs de bitcoin. Pourtant, la valeur de la cryptomonnaie reste sous pression.

MicroStrategy a déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) des plans visant à augmenter le nombre d’actions ordinaires (classe A) de 330 millions à plus de 10 milliards. En outre, l’entreprise souhaite accroître le nombre d’actions préférentielles de 5 millions à plus d’un milliard. Ces actions préférentielles donnent la priorité aux détenteurs en matière de dividendes et de droits en cas de faillite.

L’émission de nouvelles actions est une étape cruciale du plan « 21/21 », présenté en octobre. L’objectif est d’acquérir pour 42 milliards de dollars de bitcoins en trois ans. La moitié de ce montant serait levée via des ventes d’actions, le reste par le biais de prêts et d’obligations. Cette ambition reflète la stratégie audacieuse à long terme de l’entreprise.

Une stratégie centrée sur le bitcoin

Depuis 2020, le bitcoin est au cœur de la stratégie de MicroStrategy. La société considère la cryptomonnaie comme une réserve de valeur supérieure à des actifs traditionnels comme les obligations d’État ou l’or. MicroStrategy détient actuellement 444 262 bitcoins, acquis à un prix moyen de 62 257 dollars par unité, ce qui en fait l’un des plus grands détenteurs privés de bitcoin au monde.

En décembre dernier, l’entreprise a renforcé son portefeuille avec l’achat de 42 162 bitcoins pour plus de 4 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position de joueur stratégique sur le marché des cryptomonnaies. L’objectif est de tirer parti des hausses futures de la valeur du bitcoin, malgré sa volatilité à court terme.

Volatilité des prix et facteurs de marché

Le marché des cryptomonnaies reste extrêmement volatil. Après avoir atteint un sommet historique de 108 000 dollars, le bitcoin a récemment chuté de 3 % pour s’établir à 95 420 dollars. Les analystes identifient un seuil de support autour de 97 300 dollars, mais insistent sur le caractère imprévisible du marché.

Une des causes de cette volatilité est l’expiration imminente de contrats dérivés, tels que des options sur bitcoin. Ces instruments financiers, qui dépendent du cours de la cryptomonnaie, peuvent provoquer des mouvements brusques à leur échéance. Vendredi prochain, un montant record de 43 milliards de dollars de contrats expirera, dont 13,95 milliards en options sur le bitcoin. Les ajustements des positions par les traders et les market makers pourraient intensifier les fluctuations des prix.

L’influence croissante de MicroStrategy

Les achats massifs de bitcoins par MicroStrategy ont une influence croissante sur le marché. Selon Sean McNulty, trader chez Arbelos Markets, les investissements stratégiques de l’entreprise sont un facteur clé des récentes hausses de prix. « Le marché suit de près les actions de MicroStrategy, car ses achats ont un impact significatif », a-t-il déclaré à Bloomberg.

Cependant, cette dépendance au bitcoin comporte des risques. Une chute significative de la valeur de la cryptomonnaie pourrait compromettre la stabilité financière de MicroStrategy et miner la confiance des actionnaires. De plus, des facteurs externes comme la hausse des taux d’intérêt ou une baisse de l’intérêt des investisseurs pour les obligations et actions pourraient freiner les plans de financement de l’entreprise.

Perspectives pour 2025

Malgré sa volatilité, le bitcoin reste l’un des actifs les plus performants de 2024, avec une hausse impressionnante de 135 %. Cette performance surpasse celle des investissements traditionnels tels que l’or et les actions. Les analystes prévoient une implication accrue des investisseurs institutionnels début 2025, ce qui pourrait stimuler de nouvelles hausses de prix.

L’action MicroStrategy a également connu une année remarquable, avec une augmentation de plus de 450 % depuis le début de l’année. Toutefois, le marché a réagi prudemment aux récents plans d’émission d’actions, entraînant une baisse de près de 9 %. Cette réaction pourrait être due aux inquiétudes concernant la dilution des actions existantes. Malgré cela, de nombreux investisseurs restent confiants dans la stratégie de l’entreprise.

Laurens Bouckaert