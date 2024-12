Microsoft pourrait investir une partie de ses liquidités en Bitcoin. Cette stratégie est inspirée par Microstrategy, une entreprise technologique qui a investi en bitcoin et dont le cours de bourse a explosé. Une proposition similaire sera faite chez Amazon.

Est-ce que Microsoft doit réfléchir à investir en bitcoin ? C’est-à-dire acheter des bitcoins pour les avoir comme actif dans son bilan, pour faire fructifier ses liquidités ?

La proposition vient du National Center for Public Policy Research, un think tank américain. Il estime que c’est une manière de se prémunir contre l’inflation. “En période d’inflation, les entreprises devraient – et ont peut-être une obligation fiduciaire de le faire – envisager de diversifier leurs bilans avec des actifs qui s’apprécient davantage que les obligations, même si ces actifs sont plus volatils à court terme”, explique-t-il dans le document, cité par Insider.

Il recommande donc à ce que Microsoft place au moins 1% de ses avoirs en bitcoin.

L’explosion de Microstrategy

En lame de fond, il y a l’exemple de Microstrategy. Une entreprise technologique qui s’est reconvertie en investisseuse en bitcoin. Une grande partie des revenus sont injectés dans l’or numérique. Et cela depuis des années : l’entreprise possède aujourd’hui (après un nouvel achat effectué ce lundi) plus de 420.000 jetons, soit environ 2% de l’offre totale de bitcoins.

Et la stratégie paie en bourse. Microstrategy a gagné plus de 400% cette année. En raison notamment de la hausse du cours de l’actif. Cela peut cependant être à double tranchant. Lors de l’hiver cryptographique de 2022, qui était également une très mauvaise année pour la tech en général, l’entreprise a perdu en valeur (jusqu’à 80%).

Les investisseurs estiment donc que si Microsoft ajoute de bitcoins à son portefeuille, l’entreprise pourrait gagner en valeur en bourse. Michael Saylor, CEO de Microstrategy, est également de cet avis. Il a récemment fait une présentation devant le conseil d’administration de Microsoft. Selon lui, un investissement en bitcoin pourrait ajouter 4.900 milliards de dollars à la valeur marchande de l’entreprise, sur les dix ans à venir. C’est plus que sa valeur actuelle (3.300 milliards).

Mais il n’est pas certain que cela convainc Microsoft. Dans le document sur le vote remis à la bourse, l’entreprise recommande à ses actionnaires de voter “non”. “Microsoft a mis en place des processus solides et appropriés pour gérer et diversifier sa trésorerie d’entreprise dans l’intérêt à long terme des actionnaires et l’évaluation publique demandée n’est pas justifiée”, justifie-t-elle. Donc même si les actionnaires votent pour qu’elle considère la chose, la réponse à cette réflexion sur l’investissement en bitcoin (ou pas) semble déjà trouvée.

Amazon

Une entreprise qui va également suivre ce vote, c’est Amazon. Le think tank a déposé la même proposition. Il recommande qu’Amazon investisse 5% de ses avoirs en bitcoin. Mais il n’y a pas encore de date pour le vote.