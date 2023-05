L’écart entre les taux d’emprunt et les taux d’épargne est beaucoup trop élevé

Vooruit veut obliger les banques à augmenter leurs taux d’épargne. Selon Melissa Depraetere, chef de groupe du parti de la Chambre, ce taux devrait être lié au taux de base. « Il n’est pas normal que les taux d’intérêt appliqués aux emprunts soient beaucoup plus élevés que les taux d’intérêt que les épargnants perçoivent sur leurs comptes », pointe-t-elle.

Vooruit répond ainsi à la lettre de mise en demeure envoyée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem à la fédération bancaire Febelfin. Dans cette lettre, le ministre CD&V fait état d’une pression sociale accrue en faveur d’une augmentation des taux appliqués aux comptes d’épargne.

Nous n’en avons pas encore fini avec la hausse des taux

Bien que les taux d’intérêt des livrets d’épargne aient légèrement augmenté, ils sont loin d’être aussi élevés que les taux d’intérêt dont les banques bénéficient quand elles placent leur argent à la Banque centrale européenne. Grâce à cette différence, les banques réalisent d’énormes bénéfices.

Mais pour Vooruit, une lettre ne suffit pas. « Le ministre Van Peteghem peut écrire autant de lettres qu’il veut, nous savons tous que cela n’impressionne pas les banques. Le ministre lui-même devrait intervenir et obliger les banques à réduire leurs taux d’intérêt. Il est inacceptable que les banques fassent des profits sur le dos de leurs clients et qu’en plus, elles réduisent encore leurs services », conclut Melissa Depraetere.