Qui sont les Européens les plus et les moins riches ?

Les résidents de l'ouest de Londres sont six fois plus riches que la moyenne des Européens, tandis que les habitants du nord-ouest de la Bulgarie sont trois fois plus pauvres, selon une étude publiée mercredi par l'institut européen de statistiques Eurostat. A Bruxelles, le PIB régional par habitant atteint 200% de celui de la moyenne de l'UE.