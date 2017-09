Le chômage continue de baisser en Wallonie

Fin août, la Wallonie comptait ainsi 229.061 demandeurs d'emploi inoccupés, représentant 14,5% de la population wallonne, contre 15,3% fin août 2016 et 16% fin août 2015. La baisse de la demande d'emploi sur base annuelle en août se manifeste dans toutes les catégories d'âge et particulièrement parmi les moins de 25 ans (-7,6%) et les 50 ans et plus (-37%). Par contre, sur base mensuelle, la Wallonie comptait 2.458 demandeurs d'emploi de plus en août qu'en juillet (+1,1%). Une hausse qui s'explique par les inscriptions de jeunes débutant leur stage d'insertion professionnelle après leurs études. Durant le mois d'août 2017, le Forem a par ailleurs géré 19.116 offres d'emploi, ce qui représente une hausse de 37,3% par rapport à août 2016. Le Forem souligne à cet égard que cette progression "traduit en partie l'évolution de la demande de travail des entreprises en Wallonie" mais "est également le reflet du nombre croissant de partenaires privés ayant recours au Forem pour diffuser leurs offres d'emploi."