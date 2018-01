Le brexit a déjà permis la création d'emplois aux Pays-Bas

Le nombre d'emplois créés n'est que provisoire et pourrait encore augmenter fortement, selon le Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), qui veille pour le compte du gouvernement néerlandais à attirer un maximum d'entreprises dans le contexte du brexit. Beaucoup de sociétés temporisent encore et attendent d'y voir plus clair avant de décider de quitter la Grande-Bretagne. Le NFIA précise être en discussion avec plus de 200 entreprises qui songent à un déménagement.

Amsterdam a été choisie le mois dernier comme nouveau siège de l'agence européenne des médicaments (EMA), jusqu'ici établie à Londres. Cette agence emploie 900 personnes hautement qualifiées.

L'an dernier, plus de 350 entreprises étrangères, parmi lesquelles Netflix et Merck, ont investi aux Pays-Bas un total d'1,67 milliard d'euros, ce qui a permis de créer 12.500 emplois, selon le ministère de l'Économie néerlandais.