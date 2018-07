Qui est Jean-Pierre Dick, skipper actif au sein de Virbac ?

Dormir. Bien manger. Se doucher plus de cinq minutes. Après des semaines d'inconfort, c'est le souhait de tout navigateur au long cours qui franchit enfin la ligne d'arrivée. Un voeu que Jean-Pierre Dick, quatre fois vainqueur de la Transat Jacques-Vabre, deux fois quatrième du Vendée Globe et troisième de la Route du Rhum, n'a plus à formuler. Le marin français au brillant palmarès renonce désormais aux courses transatlantiques et autres tours du monde à la voile pour naviguer sur des eaux moins tumultueuses. " Le prochain Vendée Globe aura lieu en 2020. J'aurai alors 55 ans. Je n'ai pas envie de faire la course de trop ", dit-il d'une voix posée à l'autre bout du téléphone. L'âge du capitaine marque aussi un coup d'arrêt au partenariat avec Virbac, son fidèle sponsor. Il faut dire que pour le mécène, la note est aussi salée que le milieu dans lequel évoluent les Imoca, ces sublimes monocoques de 60 pieds, véritables F1 nautiques. Construits sur mesure pour fendre les vagues, ils coûtent jusqu'à 5 millions d'euros auxquels il faut rajouter leur budget de fonctionnement annuel évalué entre 1,5 à 2 millions par an. Un investissement que Virbac ne souhaite pas prolonger. Le contrat entre la firme de produits vétérinaires et le compétiteur dépassait la simple opération de communication. Le sportif de haut niveau est membre du directoire de...