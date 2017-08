Karel Van Eetvelt devient le nouveau CEO de Febelfin

"Je suis très reconnaissant à l'Unizo de m'avoir donné l'opportunité d'être au gouvernail pendant plus de 12 ans. Il était temps pour moi de me lancer dans un nouveau défi. Le secteur financier assiste à une mutation fondamentale, notamment en raison de la numérisation poussée/transformation numérique. Il doit également retrouver l'estime pour la valeur ajoutée qu'il apporte à l'économie et à la société. Je suis honoré d'avoir la chance de relever ce défi et de mettre mon expérience à contribution", souligne Karel Van Eetvelt dans un communiqué de Febelfin.

"Une nouvelle mutation stratégique, institutionnelle et organisationnelle s'annonce pour Febelfin. Nous sommes persuadés qu'avec la personnalité et les talents de Karel, nous serons parfaitement en mesure de relever les défis qui nous attendent. Sa longue expérience à l'Unizo et le dialogue qu'il entretient avec les différentes parties prenantes lui seront certainement d'une grande aide", a relevé pour sa part Johan Thijs, président du conseil d'administration de Febelfin et de l'ABB. Karel Van Eetvelt succèdera à Michel Vermaerke qui avait déjà annoncé en mars qu'il avait l'intention de quitter ses fonctions.