Bill Gates sera-t-il le premier billionaire de l'histoire ?

Le fondateur de Microsoft est sur la bonne voie pour devenir le premier billionaire de l'histoire dans les 25 années à venir, selon un rapport d'Oxfam. En effet, il pourrait être à la tête de 1000 milliards de dollars d'ici 2042, si sa fortune continue de croître au même rythme qu'aujourd'hui.

Le taux de croissance moyen des investissements de Bill Gates a augmenté de 11 % depuis 2009, selon le rapport d'Oxfam. L'homme est déjà le plus riche du monde à l'heure actuelle avec un montant estimé à 85 milliards de dollars en valeur nette, qui n'a cessé d'augmenter depuis qu'il a quitté Microsoft, en 2006.

Les riches encore plus riches

Oxfam dénonce le fait que la croissance économique profite de manière disproportionnée à ceux qui sont déjà riches, tandis que les pauvres restent pauvres. "Dans l'environnement actuel, les très riches ont un retour sur investissement bien plus important que monsieur Tout-le-Monde. Si vous êtes très riche, il est très difficile de ne pas devenir encore plus riche", a commenté l'ONG.

L'ONG affirme que depuis 2015, les personnes les plus riches du monde, représentant 1 % de la population mondiale, gagnent plus d'argent que les 99 % restant. Les huit personnes les plus fortunées de la planète, dont fait partie le fondateur de Microsoft aux côtés notamment de Mark Zuckerberg (PDG de Facebook) et Jeff Bezos (PDG d'Amazon), possèdent actuellement autant de richesses que les 3,6 milliards de personnes composant la moitié de la population mondiale la plus pauvre.