La grève reprend chez Brussels Airlines

Seuls les vols long-courrier qui n'ont pas su décoller lundi, en raison de la grève, n'ont pas été en mesure d'assurer leur vol de retour hier. Ces vols (vers l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Inde) ont été annulés et ont été pris en compte dans les 75% de vols annulés lundi. Les vols long courrier au départ ont été assurés comme prévu, selon une porte-parole de Brussels Airlines.

Deux autres vols ont été annulés hier (Édimbourg et Milan), mais ces annulations n'étaient pas liées à la grève mais à des problèmes techniques.

Nouvelles négociations

Les pilotes de la compagnie aérienne ont fait grève lundi et remettront le couvert aujourd'hui. Les négociations entre représentants des pilotes et direction de Brussels Airlines ont été suspendues lundi sans accord entre les deux parties. Les discussions devraient reprendre aujourd'hui.

Le conflit social au sein de la compagnie est lié aux pensions, aux rémunérations et à l'équilibre entre vies privée et professionnelle. Les points abordés lors des négociations de lundi concernaient un meilleur équilibre entre vies privée et professionnelle, d'une part, et une revalorisation salariale et l'augmentation du pouvoir d'achat, d'autre part. La question des pensions n'a, semble-t-il, pas été approfondie. Elle le sera peut-être aujourd'hui, lors de la reprise des négociations, alors qu'aura lieu dans le même temps une journée de manifestation interprofessionnelle contre la politique du gouvernement en la matière.

Une action de rassemblement des pilotes, qui feront donc également grève ce jour-là, est d'ailleurs prévue dès 8h00 devant le siège de la compagnie.

Lourdes conséquences

Si les négociations n'avancent pas dans les jours à venir, le mouvement pourrait se durcir, ont laissé entendre les syndicats. Le mouvement de lundi a causé l'annulation de 75% des vols de la compagnie aérienne et ce chiffre devrait être similaire aujourd'hui. Au total, plus de 60.000 passagers sont concernés par les annulations de près de 600 vols sur les deux jours. Chaque jour de grève coûtera 4,7 millions d'euros à Brussels Airlines.