JYSK, quelle est cette nouvelle chaîne d'ameublement danoise qui débarque en Belgique?

Les premiers magasins implantés en Belgique de la chaîne danoise spécialisée en literie et aménagement de la maison JYSK seront installés à Genk et Schoten en avril prochain. Dans cinq ans, le sol belge devrait accueillir cinquante établissements de la marque, a confirmé mercredi JYSK, après une information relayée par le site retaildetail.be.

Le concept d'aménagement de JYSK propose un assortiment de plus de 4.000 articles: meubles de salon, de salle à coucher, de salle de bain, mobilier de bureau, mais aussi sommiers, matelas, draps de lits et objets de décoration intérieure.

Les magasins situés en province de Limbourg et d'Anvers bénéficieront d'une superficie de 1.000 à 1.200 mètres carrés et pourront embaucher dix personnes par enseigne, a souligné le porte-parole de JYSK aux Pays-Bas. L'entreprise danoise a pour ambition d'ouvrir de huit à dix magasins par an en Belgique, "d'abord en Flandre, mais aussi en Wallonie". Une troisième enseigne devrait encore ouvrir ses portes cette année à Olen (province d'Anvers). JYSK compte plus de 2.400 magasins dans 47 pays et affiche un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros.

1.180 magasins dans 6 pays

Le premier magasin JYSK a été inauguré à Aarhus au Danemark en 1979 par son fondateur et propriétaire Lars Larsen. En 1984, l'expansion s'est en premier lieu portée vers l'Allemagne. En 2000, l'expert en literie et aménagement de la maison s'implante en Autriche. En 2006, il fait son entrée sur le marché Suisse puis, en 2007, ouvre son premier magasin en France (il en compte 26 aujourd'hui).

À partir de 2009 l'enseigne propose également ses compétences en matière de literie, meuble et déco en Italie et en Espagne. 2010 voit l'ouverture du premier magasin chinois. Depuis Handewitt en Allemagne, la centrale dirige aujourd'hui un réseau de près de 1.180 magasins dans 6 pays. Chaque pays a également son propre site de vente en ligne.

Sur l'exercice 2014-2015, l'entreprise a réalisé sur ces 6 marchés, avec l'aide de plus de 8.500 employé(e)s, un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,3 milliards d'euros.