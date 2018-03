Brussels Airport directement relié à Hong Kong

Chaque année, près de 7 millions de Chinois visitent le continent européen. Mardi dernier, l'aéroport avait déjà lancé une nouvelle liaison vers Shenzhen, la troisième destination chinoise de son portefeuille après Pékin et Shanghai et toutes opérées par la compagnie Hainan Airlines.

C'est à présent Hong Kong qui vient se rajouter au réseau de l'aéroport bruxellois. Environ 50.000 Belges voyagent entre les deux villes chaque année mais il n'existait pas encore de liaison directe. "La destination figurait sur notre 'short list' depuis de nombreuses années", a expliqué Arnaud Feist, l'administrateur délégué de Brussels Airport. "Pour les voyageurs, elle ouvre en outre les bras à la région plus large située autour de Hong Kong: le Vietnam, les Philippines ou encore l'Australie."

La mégapole chinoise attire en effet tant les touristes que les voyageurs d'affaires. Pour les businessmen belges, elle est même "la destination de choix numéro 1 en Asie, en tant que siège de nombreuses institutions financières internationales et centre de commerce", selon Brussels Airport. Actuellement, 11% des exportations belges prennent d'ailleurs le chemin de l'Asie et la tendance va en augmentant, à en croire l'aéroport.

"Nous sommes très fiers de connecter Hong Kong à la capitale de l'Europe", a confié James Ginns, manager général pour l'Europe de Cathay Pacific.

"Bruxelles sert le même type de voyageurs que Hong Kong mais pour toute l'Europe", a renchéri le ministre Kris Peeters.

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders s'est également réjoui de l'inauguration de cette nouvelle connexion directe. "Ce sont deux centres majeurs de décision, situés chacun au coeur de régions prospères et dynamiques. Cette nouvelle liaison aérienne contribuera certainement à renforcer les échanges économiques et touristiques."

La ville chinoise attire tellement les hommes d'affaires que la nouvelle compagnie belge Air Belgium lancera dans le courant du mois d'avril sa propre liaison directe, principalement avec ce type de voyageurs dans le viseur, mais cette fois au départ de l'aéroport de Charleroi.

La représentante spéciale de Hong Kong pour les affaires économiques et commerciales auprès de l'Union européenne a d'ailleurs invité les Belges à se rendre nombreux jusqu'à cette destination, rappelant qu'il n'y a pas de TVA là-bas.

Le premier avion en provenance de Chine s'est posé vers 7h00 à Brussels Airport, d'où il repartira peu après 13h00. Cathay Pacific, qui propose des liaisons vers plus de 200 destinations dans le monde et dispose d'une flotte de 140 avions, reliera les deux aéroports quatre fois par semaine (mardi, jeudi, samedi et dimanche). Le patron de l'aéroport bruxellois ne désespère cependant pas que le vol devienne quotidien à terme.