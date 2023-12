Toujours pas de répit pour l’économie chinoise

Les indices des directeurs d’achat en Chine montrent que l’activité économique continue à se contracter. Pour la manufacture, mais désormais aussi pour les services. Dans le privé, il y a cependant une lueur d’espoir.

Nouveau mois, nouveau signe de détresse pour l’économie chinoise. Elle tourne au ralenti, et les derniers chiffres montrent que la situation ne devrait pas s’améliorer tout de suite.

Fin de la semaine dernière déjà, l’Office national des statistiques avait publié ses indices des directeurs d’achats (PMI). Le PMI est le reflet de l’activité économique en général. Il montre si elle est en expansion ou en contraction.

Pour l’activité manufacturière, l’indice affiche 49,4 en novembre. C’est une baisse par rapport à octobre (49,5), là où les analystes s’attendaient à une hausse. Cela veut aussi dire que l’activité manufacturière est en contraction, 50 étant la frontière entre croissance et recul. Ce chiffre est un peu une nouvelle douche froide, car entre avril et septembre, il avait augmenté pour même dépasser 50 en septembre. Mais le voilà donc bel et bien en rechute.

Autre douche froide, du côté des services : le chiffre est en baisse toujours et glisse même en territoire de contraction pour une première fois en 11 mois. De 50,1 en octobre il passe à 49,3 en novembre. L’indice non-manufacturier (services et construction ensemble) atteint un niveau de 50,2, après 50,6 en octobre. Il s’approche donc dangereusement de la frontière de la contraction lui aussi.

Dans le privé : une hausse

Les indices officiels reprennent surtout les entreprises publiques et les entreprises de grande taille. Mais à côté, il y a aussi le PMI de Caixin et de S&P Global, qui se concentre sur le secteur privé. Les chiffres pour le mois de novembre ont été publiés ce mardi. Ils font état d’une croissance des activités.

Pour les services, l’indice a sauté de 50,4 à 51,5. C’est son niveau le plus haut en trois mois. L’indice pour les secteurs manufacturiers fait lui aussi un bond, passant de 49,5 en octobre à 50,7 en novembre.

Entre le marteau et l’enclume

D’un côté une contraction, de l’autre côté de la croissance. Ces chiffres qui vont dans des directions opposées montrent que la situation est mitigée. Même si la situation globale n’est pas optimale, il y a des lueurs d’espoir.

L’économie chinoise est en proie à plusieurs maux. La demande intérieure est faible, et ne suffit aucunement à combler la chute de la demande européenne et américaine (où l’économie est aussi au ralenti – Europe, USA et Chine se tirent donc en quelque sorte mutuellement vers le bas). Le chômage des jeunes surtout est très élevé (plus de 20%), ce qui a un impact sur la consommation et donc l’activité économique. Le pays est aussi en proie à une crise immobilière : la valeur des biens est en chute et de nombreux promoteurs n’arrivent plus à rembourser leurs dettes. Cela alors que l’immobilier est une sorte d’épargne pour les Chinois. Pour de nombreux analystes, il faudrait des politiques de soutien pour relancer la machine, mais les gouvernements locaux sont eux aussi criblés de dettes.