La fibre transforme votre PME à la vitesse de la lumière

Contenu partenaire

Ses propriétés techniques font de la fibre optique la meilleure technologie de connectivité. Voilà déjà une raison convaincante pour que les entreprises s’en approprient et accélèrent ainsi leur transition numérique.

L’évolution considérable du télétravail et des connexions dans le cloud ces dernières années a amené de plus en plus d’entreprises et de particuliers à traiter et partager des volumes imposants de données. Ce qui nécessite idéalement d’avoir des connexions internet stables, rapides mais aussi capables d’évoluer à l’avenir.

Dans pareil contexte, la fibre optique s’impose comme une technologie de choix. La fibre transmet les informations à la vitesse de la lumière. Il n’y a pas plus rapide. Aujourd’hui, en Belgique, nous offrons des vitesses de 10 gigabits par seconde. Ce qui est 100 fois plus rapide que ce que l’on peut avoir sur une connexion cuivre.

Chloé Rodriguez, Growth Marketeer chez Proximus

En plus, dans un futur pas si lointain, il sera même être possible d’aller encore plus vite parce que la fibre offre des possibilités quasiment infinies. Il faudra encore que la technologie se développe, mais on sait déjà aujourd’hui que cela sera techniquement possible de transmettre encore plus rapidement.

Stable et écoresponsable

Autre grande force de la fibre, ce sont ses débits symétriques. Ce qui signifie simplement qu’il est à la fois possible de téléverser (uploader) des informations sur le serveur de manière rapide, mais également de télécharger (downloader) des informations de manière rapide. Et ça, c’est un avantage essentiel par exemple lors de téléconférences.

Ajoutons à cela une troisième caractéristique intéressante : sa faible latence. Cela veut dire que le réseau est très réactif. Vous vous souvenez de la représentation imagée d’Internet, surnommé alors « l’autoroute de l’information » ? Et bien, quand vous passez à la fibre, non seulement vous quittez une route de village pour une autoroute à 6 bandes, mais sur cette autoroute à 6 bandes, vous vous déplacez en Formule 1. À l’heure actuelle, la fibre est disponible pour plus de 2 millions de foyers et entreprises en Belgique.

Kurt Everaerts, General Manager ClearMedia South

Et, dernier argument et non des moindres, la fibre constitue aussi un choix respectueux de l’environnement. Opérer un réseau fibre demande 4 fois moins d’énergie qu’opérer un réseau cuivre. Opter pour la fibre aide donc à réduire l’empreinte carbone de notre pays.

Compétitivité connectée

La digitalisation, on le sait, est essentielle pour les PME qui veulent rester compétitives aujourd’hui. Elle permet d’optimiser les processus, d’améliorer la collaboration avec les clients, les fournisseurs, mais aussi de réduire les coûts en stimulant la croissance.

Cependant, cette transition semble complexe et coûteuse pour de nombreuses PME, et c’est là que la connectivité peut faire toute la différence. Proximus propose ainsi des solutions technologiques avancées telles que la fibre optique et les services dans le cloud pour permettre aux PME de pouvoir gérer leurs dépenses IT de manière plus efficace. Ça apporte une certaine prévisibilité aux entreprises, qui est cruciale notamment en période d’expansion.

Une transition efficace s’opère de façon adaptée aux besoins de chaque entreprise, en collaboration avec des experts, les Proximus Business Partners. Ces derniers conseillent et aident les PME dans la mise en place technique de leurs projets afin que ceux-ci soient un succès.

Alors pour prendre un exemple concret de parcours de numérisation, inspirons-nous d’une PME belge leader dans le domaine de l’aménagement d’intérieur.

Catalyseur de numérisation

L’entreprise est passée aux applications dans le cloud pour sa téléphonie, pour son système de facturation et sa gestion des stocks. Elle a également remplacé sa connexion internet traditionnelle en cuivre par de la fibre optique.

Virginie Géradin, Fiber Network Department Lead chez Proximus

Ce changement a apporté de nombreux avantages. Tout d’abord, le télétravail est devenu plus fluide et fiable grâce à un accès rapide aux données de l’entreprise stockées dans le cloud, facilitant le partage des fichiers et la collaboration en temps réel.

Les collaborateurs sont également plus facilement joignables par téléphone et, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, ils ont accès aux mêmes types de fonctionnalités.

Les systèmes informatiques de la nouvelle succursale ont également pu être intégrés sans gros investissement en infrastructure IT.

L’avantage concurrentiel de l’évolutivité

En passant par le cloud, le coût élevé de la maintenance des serveurs physiques appartient clairement au passé. Le cloud permet d’ajuster les ressources selon les besoins. Cela offre une grande flexibilité financière à la PME, qui peut désormais gérer ses dépenses IT de manière plus efficace.

Le nombre de lignes téléphoniques et de services peut désormais rapidement être adapté en fonction des besoins de l’entreprise sans coût supplémentaire important. Pour assurer le bon fonctionnement de toutes ces applications dans le cloud, une connexion internet stable et rapide est réellement cruciale.

Avec des vitesses symétriques élevées et une faible latence, la fibre maximise les avantages des services en cloud. Les appels sont plus clairs. L’accès aux données de l’entreprise se fait sans encombre, même lorsque de nombreux collaborateurs sont connectés.

Ainsi pourrait se résumer l’importance croissante de la fibre optique et du cloud pour les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites. Ces technologies permettent d’améliorer la flexibilité, la productivité et donc la compétitivité des entreprises.

Avez-vous également un défi qu’un Business Partner de Proximus pourrait vous aider à relever ? Trouvez ici votre partenaire commercial !

Retrouvez tous les épisodes de notre podcast Business Intelligence sur Tendances.be ou sur vos apps de streaming favorites.