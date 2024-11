 « Ne vous jetez pas sur les nouvelles tendances »

Mirage technologique ou champ infini des possibles ? Le digital semble pouvoir exaucer toutes les ambitions d’une entreprise. Dans cet épisode, Business Intelligence convie à une approche moins fantasmée.

« Aujourd’hui, on estime qu’il y a plus de gens qui ont accès à Internet que de gens qui ont accès à l’eau potable ou aux toilettes. C’est peut-être difficile à entendre, mais c’est une réalité. Le digital fait partie de notre quotidien », remet d’emblée en contexte Cédric Cauderlier, co-fondateur et CEO de MountainView, le cabinet de conseil et d’accompagnement notamment spécialisé dans la digitalisation.

Pourtant, malgré cette omniprésence du numérique dans le monde, qui s’est aussi immiscée dans tous les aspects de l’entreprise, du marketing à la logistique, il règne une certaine atmosphère de confusion.

« Il persiste une espèce d’amalgame, que ce soit l’imprimante ou la voiture connectée, Internet ou l’application, car il n’y a pas une manière de le voir, parce que chacun voit son angle, son domaine d’expertise et constate que le digital s’intègre de plus en plus. Ça s’intègre dans tellement de dimensions qu’il est difficile de l’appréhender en un bloc. Un peu comme on disait, ‘les maths, c’est compliqué’, j’entends souvent dire le digital c’est compliqué. oui et non », estime Cédric Cauderlier, qui conseille de segmenter les différents domaines d’expertise pour parvenir à apprivoiser le digital en touchant à des matières avec lesquelles on a plus d’affinités.

« Mieux vaut une tech mature »

Étonnamment, l’expert du numérique n’invite pas les PME à adopter une stratégie digitale. « Plutôt être une stratégie dans laquelle on identifie quel rôle peut avoir le digital. Parce que souvent, on a cette vision du digital qui peut tout remplacer. Ce n’est pas vrai », affirme notre invité.

Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte : le secteur, le type de business mais aussi les objectifs. Le digital peut assurément offrir des opportunités mais en soutien des activités de l’entreprise. Voir dans le numérique un remède automatique pour renouer avec la croissance n’est pas avisé.

Autre conseil : « ne pas se jeter sur les nouvelles tendances. Pourquoi ? Parce qu’en fait, elles feront leurs maladies, comme on dit. Et donc, mon conseil aux patrons de PME et autre, c’est de moins regarder ce qui est hype mais plutôt ce qui est mature, intégré dans le quotidien des clients mais aussi des collaborateurs de l’entreprise », recommande le CEO de MountainView.

« Rome ne s’est pas faite en un jour »

Souvent, observe Cédric Cauderlier, les entreprises appréhendent la transformation numérique comme une révolution, à mener tambours battant avec pour mission de tout changer, tout réinventer sans attendre.

« On ne doit pas aller au tout digital du jour au lendemain. Rome ne s’est pas faite en un jour. En fait, rien n’empêche de prendre des bouts de compétences, des bouts de processus, des segments de business model et d’analyser dans quelle mesure le digital peut aider à changer la donne », explique notre invité expert en la matière.

Rien ne sert de succomber à une forme d’extrémisme du numérique. D’ailleurs, le CEO de MoutainView tient aux nuances et n’encourage pas les PME à adopter une stratégie digitale vaille que vaille.

« J’ai l’habitude de dire que ce n’est pas une stratégie digitale mais plutôt une stratégie dans laquelle on identifie quel rôle peut avoir le digital pour répondre à des besoins, résoudre des problèmes », confie Cédric Cauderlier. « La vision qui consisterait à croire que le digital peut tout remplacer, ce n’est pas vrai. Le digital ne sera pas la panacée pour renouer avec la croissance si le business est déclinant. Le digital sera une opportunité dans l’ensemble de l’offre, au service de la proposition de valeur et de la capacité de fournir des produits ou services que le public attend ».