Des clients satisfaits, c’est un échange de bons procédés

Aidées pour les nouvelles technologies, les PME doivent concentrer leur énergie sur leurs clients afin de répondre au mieux à leurs besoins. Et, en conséquence, profiter de leur satisfaction comme moteur de croissance.

Le podcast Business Intelligence a déjà abordé les vertus pour une entreprise de placer le client au centre de ses stratégies. Surtout dans un contexte de transformation numérique qui a profondément changé la dynamique des relations commerciales.

C’est d’ailleurs ce que Proximus fait. Et nous avons bien sûr les mêmes attentes vis-à-vis de nos Business Partners. Ces conseillers indépendants en télécoms et ICT certifiés par nos soins sont là pour apporter un soutien end-to-end aux clients professionnels en Belgique.

D’une part, pour soulager les petites entreprises. En les assistant de A à Z, que ce soit de l’installation et la configuration d’un nouveau PC ou bien de l’entretien d’une infrastructure Télécom ou IT. D’autre part, pour accompagner les moyennes et grandes entreprises avec une approche personnalisée dans leur projet IT ou Télécom.

Ces dernières années, les partenaires aussi ont dû remettre en question leur stratégie marketing ainsi que leurs processus opérationnels. Et ceci afin d’être justement plus orienté client. Et de cette manière aussi, pouvoir toujours mieux répondre à leurs besoins.

Les besoins du client évoluent, nos services aussi

Au fil du temps, on a pu remarquer différentes initiatives. D’abord, l’adoption du marketing axé sur les données de leurs clients. Ceci afin de générer des campagnes personnalisées basées sur la localisation ou bien sur le nombre d’employés, pour que les besoins spécifiques du client soient reflétés et qu’on puisse leur proposer une offre sur mesure.

Parallèlement, il convient de maintenir un investissement régulier dans les nouvelles technologies pour pouvoir répondre aux besoins évolutifs des clients. Les Business Partners offrent bien évidemment la technologie Proximus, mais garantissent aussi une offre complète et à jour en incluant d’autres solutions de sécurité ou de cloud.

Et finalement pour accompagner cette innovation constante : la formation en continu des employés s’avère cruciale face aux nouvelles technologies. Pourquoi ? Pour garantir que chaque collaborateur puisse venir en aide aux clients, en leur proposant les solutions adéquates et à l’épreuve du temps. Les conséquences positives pour les clients sont bien sûr multiples.

Le progrès technologique des Business Partners démontre qu’ils restent pertinents pour le client professionnel. Mais il s’agit aussi d’une garantie de bénéficier d’une approche adaptée et surtout locale qui est très appréciée par les clients. Et qui fait la différence.

Christophe Kourtis, Business Partner Lead Manager chez Proximus

Prenons le cas de notre client Amal, une agence gantoise qui aide les nouveaux arrivants dans la région à trouver leur chemin vers le travail, les études, l’apprentissage et surtout à faire des rencontres. Pour Amal, il est clair que le contact personnalisé et l’accessibilité sont essentiels. Amal fonctionne selon le principe du « Click-Call-Connect » : ses clients peuvent le joindre numériquement via son site web (click), par téléphone (call) et directement sur place (connect). Mais le téléphone reste le moyen de communication de prédilection pour leurs clients.

Il est donc capital d’avoir une ligne téléphonique stable. Seulement voilà, Amal a connu une surcharge de son infrastructure téléphonique, rendant l’agence temporairement injoignable. Amal a dès lors contacté un Proximus Business Partner de sa région qui a pris le temps d’écouter et de comprendre les enjeux en envoyant un expert sur place.

C’est une approche personnalisée et locale qui est toujours préconisée. Avec une seule et unique personne de contact. L’expert a donc proposé une solution 360 en plusieurs phases. Tout d’abord, l’optimisation des centrales téléphoniques d’Amal, avec une solution offrant une plus grande capacité, notamment en matière de file d’attente mais aussi avec un répondeur. Notre client a immédiatement constaté un gain de temps et de productivité.

En plus de ça, le client a opté pour la fibre de Proximus, mais aussi un Wifi plus performant et une solution dans le cloud. La numérisation n’enlève en rien le caractère humain de l’organisation, mais accroît bien son accessibilité.

Mise à jour IT = remise en forme business

Autres défis, autre intervention, citons encore le cas client du garage Godefroy de Halle. Ce concessionnaire Mercedes-Benz disposait d’une infrastructure certes fonctionnelle, mais pas vraiment optimale. Néanmoins, dans le monde actuel où tout évolue très rapidement, il est important de se tenir à jour et de réviser son infrastructure régulièrement. Soit en ayant une personne en interne. Soit en faisant appel à un expert tel qu’un Proximus Business Partner.

Les PME ont rarement le loisir de se concentrer sur autre chose que leurs propres activités. Un expert de notre réseau est ainsi passé au garage pour faire le tour et rassembler toutes les informations nécessaires quant à l’infrastructure IT et Télécom du client.

En l’occurrence, le partenaire a dressé l’inventaire des différentes solutions comme le type de serveur installé, le central téléphonique, l’infrastructure du réseau ou bien la couverture Wifi sur l’ensemble du site. Une analyse complète qui peut varier fortement d’un client à un autre.

Avec cet inventaire, le partenaire avait toutes les clés en main pour venir avec une proposition sur mesure pour le client.

Économies et assistance significatives

Au programme : des licences Microsoft 365 afin d’augmenter la productivité et la collaboration des employés, la migration du central téléphonique vers le cloud configuré spécifiquement pour le garage Godefroy. La configuration et l’implémentation d’antennes Wifi pour optimiser la couverture sur tout le showroom. Un nouveau serveur pour garantir la connexion entre le garage et les systèmes Mercedes. Et finalement la mise en place d’une sauvegarde du serveur dans le cloud.

Cette transformation signifie une économie d’énergie et de stockage qui sont bien évidemment accompagnées d’une économie de coûts significative. À côté de cela, le client bénéficie maintenant du support et de l’assistance de son Business Partner qui représente son point de contact privilégié pour la gestion de son installation Proximus.

C’est donc un client très satisfait des services obtenus et qui apprécie tout particulièrement le professionnalisme qu’ont les Proximus Business Partners.

