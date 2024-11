Le moteur de recherche de Google menacé par… ChatGPT?

Depuis le 31 octobre, OpenAI, la maison-mère de ChatGPT, a lancé son propre moteur de recherche, marquant le début d’une véritable bataille contre la domination de Google. Cette initiative, réservée aux abonnés payants, remet en question la suprématie de Google.

Aujourd’hui, parlons des élections américaines sous un angle original, en passant par OpenAI, la maison-mère de ChatGPT. Nous avons été parmi les premiers à évoquer ce sujet, et nous avions raison de le faire. Depuis le 31 octobre, OpenAI a décidé de se lancer à l’assaut de Google, et plus précisément de son moteur de recherche. ChatGPT a ainsi lancé son propre moteur de recherche pour concurrencer celui de Google. Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité est réservée aux abonnés payants, mais l’annonce a fait l’effet d’une tempête.

Une menace réelle pour la domination de Google

Cela fait 26 ans que Google domine la recherche en ligne, avec près de 90% des parts de marché, loin devant Bing de Microsoft qui n’en détient que 5%. Et devinez quoi? Microsoft est également un actionnaire d’OpenAI. ChatGPT pourrait donc bien capitaliser sur ses 200 millions d’abonnés pour tenter de déstabiliser le roi Google. Jusqu’à présent, ChatGPT répondait aux questions avec des réponses bien rédigées, mais non sourcées et limitées à l’année 2023. Désormais, avec ce moteur de recherche intégré, ChatGPT Search offre des réponses plus pertinentes accompagnées de liens vers des sources appropriées, et cerise sur le gâteau, sans publicité pour l’instant. Ce qui n’est évidemment pas le cas chez Google…

Les élections américaines: un test décisif pour ChatGPT

Quel est le lien avec les élections présidentielles? La première épreuve de ce nouveau moteur de recherche est et sera le flux de questions posées par les électeurs américains durant l’élection et juste après. Ce sera un test décisif pour évaluer l’adoption de ce nouvel outil. Les Américains utiliseront-ils ChatGPT Search pour obtenir des informations ou resteront-ils fidèles à Google?

La question se pose, d’autant que la concurrence de Google ne se limite pas à ChatGPT. Que ce soit Amazon ou TikTok, chacune de ces plateformes grignotent également des parts de marché. Les jeunes utilisateurs recherchent des tendances de maquillage sur TikTok ou Instagram, tandis que de plus en plus de consommateurs tapent directement leurs mots-clés sur Amazon. En conséquence, le réflexe d’utiliser Google n’est plus aussi automatique et pourrait diminuer avec le temps, même si Google vient aussi doper son moteur de recherche avec l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, les utilisateurs valorisent davantage la pertinence et la fiabilité des réponses que leur rapidité. De plus, la recherche est devenue plus verticalisée : nous utilisons différentes plateformes pour trouver un hôtel, un restaurant ou des produits spécifiques. Rien n’est jamais acquis dans le monde des affaires.

Impossible de dormir sur ses lauriers, même avec 90% de parts de marché.

Ce constat rappelle le livre prémonitoire d’Andrew Grove, ancien PDG d’Intel, intitulé « Seuls les paranoïaques survivent ». Publié en 2004, cet ouvrage n’a pas pris une ride.