ChatGPT Search va-t-il tuer Google ?

Les nouvelles fonctionnalités de recherche de ChatGPT permettent aux utilisateurs d’obtenir des réponses en langage naturel à leurs interrogations, bien mieux que les simples listes de liens des moteurs de recherche. De là à tuer Google ?

Personne, jusqu’ici, n’a réussi à détrôner la position de Google dans la recherche en ligne. Le moteur d’Alphabet reste le plus utilisé au monde et détient des parts de marché de l’ordre de 90 %. Depuis des années, Microsoft tente d’imposer Bing, mais sans succès.

Et pourtant, de nombreux observateurs imaginent aujourd’hui le géant vaciller avec l’arrivée d’un nouveau concurrent, jusque-là inconnu dans la recherche en ligne. Son nom ? ChatGPT… La nouvelle coqueluche de la tech vient en effet de lancer une fonctionnalité qui le positionne sur le créneau de Google : ChatGPT Search. OpenAI, le créateur de cette IA conversationnelle, annonce l’intégration de ChatGPT Search, qui permet à l’outil d’interagir directement avec le web pour fournir des réponses actualisées.

Contrairement au modèle de Google, basé sur une indexation exhaustive et un système de classement sophistiqué, ChatGPT Search utilise Bing comme source de données. L’approche diffère ainsi d’un moteur de recherche classique en privilégiant des réponses structurées, synthétiques et contextuelles sous la forme d’un texte, là où Google tend à offrir des listes de liens. En gros, ChatGPT offre une réponse naturelle aux demandes des internautes, leur épargnant de naviguer d’un lien à l’autre pour obtenir une information complète. C’est ce que fait depuis son lancement le site Perplexity qui, en plus, crédite les contenus en renvoyant vers les sites web des sources.

En plus de sa connexion au Web, ChatGPT Search peut également s’appuyer sur les médias avec lesquels sa maison mère, OpenAI, a noué des partenariats, comme Le Monde, par exemple. Tout n’est évidemment pas encore parfait pour ChatGPT Search. Une polémique est ainsi née autour de la création de faux liens par l’IA. Mais c’est là que les partenariats médias interviennent pour garantir l’accès à des informations de qualité.

Cette nouvelle méthode de recherche sur le Web peut-elle pour autant tuer Google ? Cela reste à voir. Non seulement OpenAI devra prouver l’efficacité absolue de son outil de réponses générées par l’IA et la fiabilité des informations, mais en plus, il faudra surmonter un frein important : la force de l’habitude. Ce qui n’est pas toujours une mince affaire.

Sans compter que Google ne reste pas les bras croisés et n’a pas l’intention de laisser le champ libre. Avec l’intégration d’agents conversationnels comme Gemini et Copilot dans ses services, le géant de Mountain View renforce ses capacités IA pour rester compétitif. Cette convergence technologique laisse entrevoir un avenir où les moteurs de recherche, au-delà des simples listes de liens, deviennent des assistants intelligents capables de répondre de manière proactive aux besoins des utilisateurs. Et rien n’empêche Google de faire partie de la course.