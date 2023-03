L’appel d’Elon Musk à faire une pause de 6 mois pour l’intelligence artificielle arrive trop tard. Voici pourquoi !

Vous vous souvenez sans doute de ce dialogue savoureux de Michel Audiard dans la bouche de Jean-Paul Belmondo : « quand les types de 130 kilos disent certaines choses, les types de 60 kilos les écoutent ».

Je crois qu’aujourd’hui, il faut écouter Elon Musk lorsqu’il signe une tribune avec des centaines d’experts du monde entier pour nous dire qu’il faut faire une pause de 6 mois avec l’intelligence artificielle. Elon Musk est un génie des affaires, et un génie tout court, et la plupart des experts qui ont signé avec lui cette tribune savent de quoi ils parlent. On doit donc les écouter !

D’autant que tous les signataires de cette tribune estiment que l’intelligence artificielle non contrôlée pose des risques majeurs à notre humanité. Je vous lis quelques extraits de cette tribune, qui a provoqué un choc : « Devons-nous laisser les machines inonder nos canaux d’information de propagande et de mensonges ? Devrions-nous automatiser tous les emplois y compris ceux qui sont gratifiants ? Devons-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents, plus obsolètes et nous remplacer ? » Et ces mêmes signataires estiment que face à toutes ces questions, il n’est pas question de laisser l’avenir de notre humanité aux mains des seules sociétés technologiques, d’autant moins que leurs patrons n’ont pas été élus par aucun peuple !

C’est vrai que les études se suivent et se contredisent sur l’impact de l’intelligence artificielle sur nos vies quotidiennes. La banque d’affaires américaine Goldman Sachs a estimé récemment que ChatGPT et l’intelligence artificielle menacent 300 millions d’emplois dans le monde. Est-ce à cause de cela que le patron de ChatGPT n’a pas signé cette pétition d’Elon Musk ? Je n’en sais rien, mais la même étude de Goldman Sachs montre que ChatGPT et les autres intelligences artificielles pourraient faire progresser notre PIB (autrement dit notre richesse nationale) de 7%, ce qui est colossal bien entendu.

Mais comme le faisaient remarquer mes confrères de l’excellent lettre d’information TTSO, cette pétition fait réfléchir mais elle arrive trop tard de toute façon : il n’y aura jamais de pause dans le développement de l’intelligence artificielle et je reprends ci-après leurs arguments.

D’abord, parce que si l’IA peut être aussi dangereuse qu’une bombe atomique, comme le disent à tort ou à raison certains experts, autant il est facile d’essayer de contrôler les Etats qui détiennent ces bombes atomiques car on les connait un par un, autant c’est impossible pour l’IA car c’est une myriade de sociétés privées, de laboratoires privés et publics pas toujours identifiables. Bref, c’est impossible d’avoir une cartographie de qui fait quoi en matière d’IA.

Ensuite, l’IA est un enjeu crucial pour la Chine qui en a fait une arme pour dépasser les Etats-Unis sur le plan économique. La preuve, c’est que 52% des dépôts de brevets en IA sont déposés par la Chine contre seulement 17% pour les Etats-Unis et à peine 4% pour notre Europe, décidément encore à la traîne.

Et puis, c’est aussi cela qui fait froid dans le dos : n’est-ce pas trop tard ? Qui nous dit que ChatGPT et ses petits frères et sœurs à venir ne nous ont pas déjà dépassés ? Comme le disent mes confrères de la lettre d’information TTSO, comment peut-on savoir que cette IA ne nous manipule pas déjà en nous faisant croire que nous la contrôlons encore ? Microsoft a reconnu qu’elle avait distingué des signes d’intelligence générale dans ChatGPT 4. Je précise que l’IA générale, c’est le stade où l’IA fonctionne comme le cerveau humain, autrement dit, elle est capable d’apprentissage, de raisonnement voire de conscience et même de sentiments.

Pendant ce temps, en France on s’est étripé des mois entiers sur un sujet du 19ème siècle, à savoir la réforme des retraites, et nous en Belgique, un gouvernement régional a failli tomber pour savoir si une université régionale avait le droit ou non à avoir un cursus médical complet. D’un côté l’appel poignant d’Elon Musk et de l’autre côté des politiques qui jouent au bac à sable… Au fond, c’est peut-être mieux que l’IA prenne le contrôle ? Et vous, vous en pensez quoi de cette pétition ? Bien ou est-ce exagéré ?