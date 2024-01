La consécration officielle du Bitcoin

On nous a tous appris qu’il ne faut jamais dire jamais. Cette semaine, le Bitcoin nous montre que cet adage est vrai.

On pensait que le règne des cryptomonnaies était terminé, que la mode était passé. En 2022, l’industrie des cryptomonnaies avait reçu quelques uppercuts, et le KO final est venu après la faillite de FTX, la fameuse plateforme d’échange des cryptomonnaies.

Mais voilà, le canard Bitcoin est toujours vivant et bien vivant. La preuve, sur l’année 2023, son cours a grimpé de 160% ! C’est clairement l’actif financier qui a été le plus rentable en 2023. Je vous en parle aujourd’hui, parce que cet actif numérique très décrié a reçu une consécration cette semaine. La Securities and Exchange Commission (SEC), autrement dit, le gendarme financier de la Bourse américaine l’a autorisé à entrer à Wall Street. En fait, le gendarme de la Bourse américaine a approuvé la création d’ETF, c’est un sigle bien connu des investisseurs et ces ETF sont en réalité des fonds indiciels. Un fonds indiciels, comme son nom l’indique, a pour but de répliquer, de copier donc, l’évolution d’un indice boursier ou un actif quel qu’il soit. Et ici, en l’occurrence, ces fonds indiciels vont donc reproduire l’évolution de la performance du Bitcoin.

C’est un bouleversement majeur pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui sont intéressés par les cryptomonnaies, car ces fonds indiciels basés sur le Bitcoin et sans doute demain sur d’autres cryptomonnaies vont permettre aux particuliers de diversifier leurs placements sans devoir détenir directement des Bitcoins. Avant, celui ou celle qui voulait acheter des Bitcoins devait le faire via des plateformes d’échange avec tous les risques associés à ces plateformes. Ce ne sera plus le cas maintenant.

Si cette décision de faire entrer les cryptomonnaies par la grande porte à Wall Street est une décision historique, elle n’enchante pas de nombreux groupes de défense des consommateurs aux Etats-Unis qui considèrent que c’est au contraire une erreur historique qui va libérer des « cryptoprédateurs » sur des dizaines de millions d’investisseurs et de retraités.