L’argent fait-il le bonheur (ou diminue-t-il le malheur) ? La réponse de deux experts

« L’argent ne fait pas le bonheur », « oui mais il y contribue » aurait-on tendance à répondre en ces temps de crise économique. Mais, à partir de quel revenu peut-on s’estimer heureux ? Des chercheurs américains ont refait quelques recherches pour le savoir.

La question turlupine philosophes, économistes et spécialistes des sciences sociales depuis des décennies : l’argent peut-il acheter le bonheur ?

Retour en 2010 : une étude sur le bonheur et l’argent fait le buzz. Après avoir analysé 450.000 réponses, ses auteurs – le psychologue Daniel Kahneman et l’économiste de la Princeton University (par ailleurs tous les deux Prix Nobel d’économie) – avançaient qu’au-delà de 75 000 dollars par an, l’argent ne faisait plus le bonheur. Le « bien-être émotionnel » des personnes gagnant 100.000 dollars (ou plus) était en effet identique à celui de la tranche inférieure.

Plus de dix ans après, en 2021, Matthew Killingsworth, contredit les deux prix Nobel. L’étude du doctorant d’Harvard en psychologie était réalisée sur un plus large échantillon. Elle démontrait que le bonheur augmente avec le revenu, bien au-delà de 100 ou 200.000 dollars.

Face aux conclusions discordantes de leurs recherches, Kahneman et Killingsworth se sont attelés à trouver le juste milieu ensemble dans ce qu’ils ont nommé « une collaboration contradictoire », chose assez inhabituelle.

« Absence de malheur«

Les résultats de leur recherche sont parus la semaine dernière, relaie le Washington Post. Selon leurs explications parues ce mois-ci dans Proceedings of the National Academy of Sciences, l’erreur de l’étude initiale de 2010 était d’utiliser un seuil « minimal » de bonheur, qui était plutôt l’absence de malheur. Ce qu’elle aurait dû conclure, c’est qu’au-delà de 75.000 dollars de revenus par an, le malheur ne diminue plus.

Les résultats de cette recherche sont le fruit d’un sondage réalisé auprès de plus de 33.000 adultes américains âgés de 18 à 65 ans. Ces derniers occupaient tous un emploi et déclaraient des revenus d’au moins 10.000 dollars par an. Les participants devaient inscrire leurs états d’âme à divers moments de la journée à partir d’une application baptisée « Track Your Happiness », développée pour les fins de la recherche.

L’étude arrive à deux grandes conclusions. La première, c’est que le niveau de bonheur «augmente à chaque augmentation des revenus». Ce phénomène est également observable chez les ménages qui ont de très gros salaires.

Différents degrés de bonheur

L’autre démontre qu’il existe une «minorité malheureuse» qui représente 20% des participants. Le mécontentement de ce groupe «diminue à chaque augmentation de salaire, jusqu’à atteindre un plateau». Ces personnes ont tendance à vivre des expériences négatives qui n’ont rien à voir avec l’argent, comme des peines d’amour, des dépressions ou des deuils.

L’étude prend en compte le fait que le bonheur est un facteur qui change tous les jours et que « les gens heureux ne le sont pas tous de la même manière », mais elle affirme qu’il existe des « degrés de bonheur » et souvent un « plafond » pour la joie.

Si vous êtes riche et malheureux, plus d’argent ne vous aidera pas

L’étude a également révélé que l’argent peut affecter le bonheur différemment, en fonction du revenu. Parmi les personnes à faible revenu, « les personnes malheureuses profitent davantage d’une augmentation de leur revenu que les personnes plus heureuses », indique l’étude. « En d’autres termes, la partie inférieure de la distribution du bonheur augmente beaucoup plus rapidement que la partie supérieure dans cette fourchette de revenus. »

« Cela suggère que pour la plupart des gens, des revenus plus élevés sont associés à un plus grand bonheur », avance Killingsworth. « L’exception concerne les personnes financièrement aisées mais malheureuses. Par exemple, si vous êtes riche et malheureux, plus d’argent ne vous aidera pas. Pour tous les autres, plus d’argent est associé à un bonheur plus élevé, à des degrés divers ».

Killingsowrth conclut : « L’argent n’est pas le secret du bonheur, mais il peut probablement y contribuer un peu ».