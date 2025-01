MeDirect baisse à nouveau les taux d’intérêt de son compte le plus rémunérateur, un des plus intéressants du marché. Il n’aura plus la palme d’or du taux de base le plus élevé.

Un des comptes les plus rémunérateurs du marché belge de l’épargne, Essentiel Épargne de MeDirect, voit à nouveau ses intérêts baisser. “Suite aux récentes baisses de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne, nous avons décidé de réduire les taux d’intérêt du compte d’épargne MeDirect Essential. Ces nouveaux taux d’intérêt prendront effet à partir du 30 janvier 2025”, indique la banque dans une communication envoyée aux clients.

Le taux de base passe ainsi de 1,80% à 1,60%

La prime de fidélité passe de 0,50% à 0,40%.

La dernière baisse date du 19 décembre : le taux de base était alors passé de 2% à 1,80%. La prime de fidélité, préalablement baissée de 0,80 à 0,5%, était alors restée inchangée.

Le plus rémunérateur ?

Ce taux d’intérêt de base, de 2% puis de 1,80%, était le plus élevé du marché. Ce qui faisait de ce compte un des plus intéressants du marché : d’autres avaient par exemple une prime de fidélité plus élevée ; mais celle-ci ne créé des intérêts que sur les fonds qui se trouvent sur le compte pendant toute une année, contrairement au taux de base qui en génère tous les jours. Des comptes au rendement total plus élevé peuvent aussi avoir des dépôts limités (quelques centaines d’euros par mois, contre un plafond total de 25.000 euros pour MeDirect).

A 1,60%, le taux de base ne sera plus qu’un des plus élevés du marché. CPH et Santander offre le même taux aujourd’hui, selon le comparateur Guide-épargne. Le compte de CPH a aussi une prime de fidélité plus élevée que celle qu’affichera MeDirect le 30 janvier (1%), tandis que celle de Santander est identique (0,4%).