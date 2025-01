Quelle banque offre le meilleur taux d’épargne en 2025 ?

Si la tendance des taux d’épargne est clairement à la baisse, certaines banques offrent toujours des taux intéressants. Mais cela dépend de votre profil d’épargne.

Il y a du changement en vue en 2025. En baissant ses taux pour la 4e fois consécutive, mi-décembre, la BCE a mis les taux d’épargne sous pression. Aussi bien sur le taux de base que sur la prime de fidélité qui ne peut dépasser le plafond de 1,7%. Ce mouvement à la baisse devrait se poursuivre cette année : plus l’économie et l’inflation se dégraderont, plus l’institution bancaire sera poussée à baisser ses taux d’intérêt.

Arizona

En 2025, il faut s’attendre aussi à ce que le futur gouvernement Arizona, s’il voit le jour, influence les rendements de l’épargne. Car le prochain gouvernement fédéral doit répondre à la Cour de Justice européenne qui estime que la fiscalité sur l’épargne (exonération jusqu’à 1050 euros) et la manière dont est calculé le rendement (taux de base + prime de fidélité) sont discriminatoires et entrave à la libre prestation des services. C’est un reproche de longue date de la Commission européenne qui juge impossible pour une banque non installée en Belgique de se conformer aux critères.

La première manière d’y répondre pourrait être d’élargir l’exonération à d’autres produits financiers, ce qui pourrait influencer le comportement des Belges à investir dans l’économie réelle et pousser les banques à offrir de meilleurs taux. L’autre option serait de supprimer purement et simplement la prime de fidélité, un système jugé trop complexe et parfois trompeur pour l’épargnant non averti.

Il reste que le grand mouvement des taux d’épargne à la baisse a déjà commencé depuis un certain temps. Mais il reste quelques bons coups à jouer pour placer votre épargne, hors de tout risque financier.

Le TOP 3 des petits montants

Si vous ne pouvez épargner que 500 euros par mois, le compte d’épargne Rythme de vdk banque est sans doute fait pour vous. Le taux de base est à 1,35% avec une prime de fidélité maximum de 1,70%. Taux global : 3,05%, meilleure offre du marché.

est sans doute fait pour vous. Le taux de base est à 1,35% avec une prime de fidélité maximum de 1,70%. Taux global : 3,05%, meilleure offre du marché. Il est suivi par le compte d’épargne accroissement de Argenta , qui vous donne un taux de base de 1,20% et une prime de fidélité de 1,70%. Taux global : 2,90%. Toujours pour un montant maximum de 500 euros par mois.

, qui vous donne un taux de base de 1,20% et une prime de fidélité de 1,70%. Taux global : 2,90%. Toujours pour un montant maximum de 500 euros par mois. Le podium est complété par ING épargne Tempo, 500 euros par mois, avec un taux de base de 1,05% et une prime de fidélité maximale. Taux global : 2,75%.

Le TOP 3 de la fidélité (au moins 1 an)

Le compte fidélité de NIBC est la meilleure option avec un taux de base de 0,85% et une prime de fidélité de 1,60%. Taux global : 2,45%.

est la meilleure option avec un taux de base de 0,85% et une prime de fidélité de 1,60%. Taux global : 2,45%. Il est suivi par le compte High Fidelity de Keytrade Bank . Taux de base : 0,90%. Prime de fidélité : 1,45%. Taux global : 2,35%.

. Taux de base : 0,90%. Prime de fidélité : 1,45%. Taux global : 2,35%. Sur la 3e marche du podium, le compte Fidelity Epargne de MeDirect, avec un taux de base de 0,60% mais une prime de fidélité maximale : 2,30%.

Le TOP 3 des taux de base

Le compte d’épargne Essential de MeDirect offre le meilleur taux de base à 1,80% (et une prime de fidélité de 0,50%), mais pour un montant de maximum 25.000 euros.

offre le meilleur taux de base à 1,80% (et une prime de fidélité de 0,50%), mais pour un montant de maximum 25.000 euros. Il est suivi par le compte d’épargne Vision de la Santander Consumer Bank , l’une des banques les plus agressives en 2024. Son taux de base est de 1,60% (pour une prime de fidélité de 0,40%), sans aucune restriction.

, l’une des banques les plus agressives en 2024. Son taux de base est de 1,60% (pour une prime de fidélité de 0,40%), sans aucune restriction. Le compte d’épargne Dynamic de MeDirect complète le podium avec un taux de base de 1,40% (et une prime de fidélité de 0,40%), sans aucune restriction.

Le TOP 3 des grandes banques

ING épargne Tempo offre le meilleur taux global à 2,75%, mais pour un montant maximum de 500 euros par mois.

offre le meilleur taux global à 2,75%, mais pour un montant maximum de 500 euros par mois. Il est suivi par l’option Start2Save de CBC. Taux global : 2,25%, mais pour un dépôt de maximum 500 euros par mois.

de CBC. Taux global : 2,25%, mais pour un dépôt de maximum 500 euros par mois. Arrive ensuite le compte d’épargne Fidelity de Belfius, sans restriction, si ce n’est de tenir votre épargne pendant au moins un 1 an. Taux global : 2%.

Le TOP 10, toutes offres confondues

Crédit : Guide-Epargne.be