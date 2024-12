Pourquoi les banques réduisent les taux d’intérêt des comptes d’épargne?

De plus en plus de banques diminuent les taux d’intérêt qu’elles accordent sur leurs comptes d’épargne. C’est ainsi que MeDirect réduit le taux de sa formule Essential Épargne, qui était jusqu’à présent l’offre la plus intéressante pour un dépôt de 25.000 euros.

Jusqu’ici, Essential Épargne offrait aux clients de MeDirect un rendement de 2,5 % : un taux de base de 2 % et une prime de fidélité de 0,5 %. Le dépôt sur ce compte est limité à 25.000 euros, ce qui garantissait un revenu d’intérêts annuel de 625 euros. À partir du 19 décembre, MeDirect abaisse le taux de base du compte à 1,80 %, tandis que la prime de fidélité reste inchangée.

La réduction du taux de base entraîne une diminution immédiate du rendement des intérêts. Sur une année, pour un dépôt de 25.000 euros, les intérêts chutent à 575 euros. Le taux de base est appliqué sur base journalière. Tandis que la prime de fidélité concerne les fonds qui restent sur le compte pendant douze mois consécutifs. Elle reste fixe pour une période d’un an à partir de son entrée en vigueur.

Réduction obligatoire de la prime de fidélité

La banque Crelan réduit également le taux de son livret d’épargne haut rendement Horizon Plus. Le taux de base demeure inchangé à 0,25 %, mais la prime de fidélité passe de 1,75 % à 1,50 %. Crelan fait partie des huit banques obligées de réduire leur prime de fidélité. En effet, à partir du 1er janvier, cette dernière ne pourra excéder 1,70 %. La législation stipule que la prime de fidélité ne peut pas dépasser la moitié du taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE), qui s’élevait à 3,40 % à la date de référence du 10 décembre 2024.

Pour la même raison, Belfius avait déjà décidé de diminuer la prime de fidélité de son compte épargne Fidelity, passant de 1,75 % à 1,70 %. Cependant, la banque a choisi de compenser cette baisse par une hausse du taux de base, qui sera porté de 0,25 % à 0,30 % au plus tard le 1er janvier 2025.

La BCE donne le ton aux banques

La réduction des taux d’épargne par les banques découle directement de la politique de la BCE, qui a systématiquement abaissé ses taux directeurs ces derniers mois. Il y a une semaine, l’institution a annoncé pour la quatrième fois cette année une baisse de 25 points de base de ses taux, portant le taux de dépôt à 3 %, soit son niveau le plus bas depuis mars 2023.

Christine Lagarde, présidente de la BCE, a laissé entendre que ce taux pourrait encore descendre en 2025 à un niveau compris entre 2,5 % et 1,75 %. « Le risque existe que la BCE se montre encore trop optimiste, quant à la croissance économique européenne, et doive baisser les taux encore plus », a réagi Carsten Brzeski, analyste chez ING et observateur de la BCE.

Les taux d’épargne ne suivent pas exactement les mouvements des taux de dépôt, mais les petites banques d’épargne s’y réfèrent néanmoins étroitement. Santander Consumer Bank et MeDirect justifient ainsi les ajustements de leurs taux d’épargne par les récentes baisses de taux décidées par la BCE. Les deux banques, connues pour leur capacité à « casser les prix » sur le marché belge de l’épargne, avaient augmenté leurs taux plus rapidement que les grandes banques au cours des dernières années.

Elles semblent désormais être les premières à réduire ces taux. Les observateurs s’attendent à ce que les grandes banques leur emboîtent le pas d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine.