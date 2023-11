Van Peteghem annonce un nouveau bon d’État en décembre

Un bon d’État sera émis en décembre, a déclaré le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) à VTM NEWS. On ne sait pas encore si son rendement sera aussi attractif que celui au taux de 2,81% émis fin août.

Un nouveau bon d’État sera émis en décembre. Ce qui n’est pas inhabituel en soi : l’État émet en effet une telle obligation quatre fois par an. Le directeur de l’Agence de la dette, Jean Deboutte, avait déclaré précédemment que l’on pouvait s’attendre à un bon d’une durée de trois ou cinq ans. Un nouveau bon d’Etat à échéance d’un an ne figurait pas dans le plan de financement, mais Deboutte ne l’a pas exclu non plus.

En concertation avec l’Agence de la dette, la durée de validité et le rendement du nouveau bon d’État n’ont pas encore été décidés. « Cette communication aura lieu la semaine prochaine« , a déclaré Van Peteghem.

Pas encore de rendement annoncé

On ne sait donc pas encore si les conditions seront aussi attrayantes cette fois-ci que pour le bon d’État précédent, émis fin août qui avait explosé les records de souscription – près de 22 milliards d’euros récoltés en quelques jours – avec un taux attrayant de 2,81%.

Ce jeudi, un rapport de l’Autorité de la concurrence a révélé qu’il y a trop peu de concurrence entre les quatre grandes banques de notre pays. Cela leur permet de maintenir les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne à un niveau particulièrement bas.

Le gouvernement souhaitait que le bon d’Etat d’un an, accompagné d’une réduction du précompte mobilier, fasse pression sur les banques pour qu’elles augmentent leurs taux d’épargne. Mais, il n’a pas réussi à réellement faire bouger les banques. Ces derniers temps, les taux ont quand même été relevés dans les principales institutions bancaires du pays (jusqu’à 3% chez ING) afin de concurrencer le bon d’Etat.