Epargne: une surenchère de taux pour contrer un nouveau bon d’État ?

Derrière les récentes hausses de taux annoncées par plusieurs grandes banques sur leur livret se cache pour elles la crainte d’un nouveau choc alors que l’émission d’un nouveau bon d’Etat se précise.

Cela bouge sur le marché de l’épargne. Depuis quelques jours, les clients de la banque ING qui sont titulaires d’un compte Tempo (limité à un montant fixe de 500 euros maximum par mois) bénéficient de 3 %, prime de fidélité comprise de 1,85 %. Depuis le 2 novembre, le nouveau compte Essential Épargne de la banque en ligne MeDirect propose pour sa part un taux de base de 2 % accompagné d’une prime de fidélité de 0,8 %, soit une rémunération globale sur un an de 2,80 %. Et une rémunération qui est quasiment égale à celle du dernier bon d’État (2,81 % net), lancé par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) fin août dernier avec comme objectif de stimuler la concurrence entre banques sur ce segment de l’épargne, particulièrement morose.

Hausses en série

Avant cela, plusieurs autres enseignes ont également annoncé des hausses de taux sur leur livret dans la foulée de l’émission du bon d’État. Ainsi, les clients de BNP Paribas Fortis (Fintro et Hello Bank!) bénéficieront d’un taux de base ou d’une prime de fidélité plus élevés sur les comptes d’épargne réglementés dès le 1er décembre. Dès le premier décembre également, KBC et CBC augmenteront les taux des comptes où les dépôts mensuels sont limités à 500 euros (Start2Save et Start2Save4) pour les relever de 0,40 % à 0,75 %, tandis que leur prime de fidélité sera également revue à la hausse pour les amener à 1,10 % à 1,80 %. Début octobre, Belfius a pour sa part été la première des quatre premières banques du pays à revoir les intérêts qu’elle verse sur ses comptes d’épargne depuis l’émission le 4 septembre dernier du bon d’Etat Van Peteghem. Lancé il y a quelques mois, son nouveau compte Fidelity affiche désormais 2 % tout rond.

Pas un hasard

Appréciables pour les épargnants, ces hausses de taux en série ne sont pas anodines. Elles sont en effet le résultat de la pression du ministre des Finances Vincent Van Peteghem et du bon d’État, qui a aspiré 22 milliards d’euros, environ 7 % de l’épargne des Belges, agacés par le peu de rendement de leurs économies. Jamais un bon d’État n’avait récolté un tel succès jusqu’ici et bousculé autant les banques. En l’espace de deux petits mois seulement, les livrets d’épargne réglementés se sont ainsi allégés de 28,5 milliards d’euros, selon les derniers chiffres de la Banque nationale. Ce faisant, la vérité c’est que ces taux plus élevés offerts sur le livret des gros acteurs du marché ne sont pas vraiment un geste envers les épargnants. Non, ils ont tout simplement pour objectif de contrer une nouvelle offensive de notre grand argentier sur le marché de l’épargne, comme le supposent d’ailleurs certains en coulisses depuis plusieurs semaines. En clair, il s’agit pour les BNP Paribas Fortis et autres ING de ligoter les épargnants alors que, comme l’expliquent Le Soir et Sudinfo, une nouvelle émission serait bel et bien au programme de l’Agence de la dette, et ce pour le début décembre.

Début décembre

Selon Sudinfo, “la décision sera annoncée ce vendredi, mais nous avons déjà appris qu’il y aura bien un nouveau bon d’État, ou même peut-être plus d’un, début décembre”, indique la rédaction du quotidien francophone. Quel sera le taux ? La durée (3, 5 ou 8 ans) ? Le montant qu’il sera possible de souscrire ? Le précompte mobilier sera-t-il “normal” ? Une communication officielle du ministre et de l’Agence de la dette serait attendue d’ici la fin de la semaine pour préciser les détails de l’opération dont l’envergure serait plus “niche” afin de ne pas trop concurrencer les livrets d’épargne. En attendant, coïncidence ou pas, ING a également annoncé ces derniers jours le lancement d’un nouveau compte à terme à 6 mois offrant un taux d’intérêt de 4 % brut annualisé, ce qui donne un rendement (net de précompte) de 2,8 %. Tiens, tiens… En banque comme ailleurs, le diable est en effet souvent dans les détails.