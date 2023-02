Suite au relèvement des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE), les différentes banques du pays ont relevé les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne. Mais gagner de l’argent n’est jamais totalement gratuit: le fisc guette le rendement de votre épargne et prélève un impôt au-delà d’un certain montant.

Malgré la crise, le Belge cherche à mettre ses économies de côté: on enregistre près de 300 milliards de dépôts actuellement. Mais cette épargne répond à des règles strictes définies par la loi, et ce compris la loi fiscale. Les comptes d’épargne font donc l’objet d’un impôt…

Lorsque vous placez vos économies sur un compte d’épargne, cette somme vous rapporte de l’argent. C’est ce qu’on appelle les « intérêts ». Pour déterminer les montants qui seront reversés, les banques divisent ces taux d’intérêts en deux : le taux de base, que la banque calcule chaque jour sur votre argent, quelle que soit la durée du placement, et la prime de fidélité, une récompense supplémentaire accordée aux clients qui laissent leur épargne sur leur compte au moins douze mois d’affilée, sans y toucher.

Ces taux de base varient la plupart du temps entre 0,25% et 0,35%, avec quelques exceptions (Santander offre des taux de base entre 0,50 et 0,80%) et les primes de fidélité se situent quant à elles entre 0,25% et 0,80%.

Si vous laissez de gros montants dormir sur un compte d’épargne qui offre le meilleur rendement, vous pouvez donc percevoir de bons intérêts. Mais au-delà d’un certain montant, cet argent vous coûtera… de l’argent.

Lire aussi | Voici les banques belges qui augmentent leur taux d’épargne en 2023

Les intérêts de votre épargne taxés

Une fois la fin de l’année arrivée, il est conseillé de faire le total des intérêts que vous ont apporté l’ensemble de vos comptes d’épargne, y compris le compte d’épargne de vos enfants mineurs. « Etant donné que les parents ont un droit de jouissance légale sur les revenus de leurs enfants mineurs, les intérêts perçus par ceux-ci doivent être additionnés à ceux des parents (la moitié pour chacun des parents) », précise l’organisation de consommateurs Test-Achats. Un impôt peut en effet être perçu sur une certaine partie de cette somme.

Pas de panique: la majorité des belges sont exonérés d’impôt sur les revenus qu’ils touchent de leur compte d’épargne. Pourquoi? Les pouvoirs publics ne prélèvent d’impôt – appelé « précompte mobilier » – qu’au-delà d’un certain seuil. En 2023, ce plafond s’élève à 980 euros par personne. Si vous possédez un compte joint pour le couple, le seuil de l’exonération fiscale est même doublé, il passe à 1960 euros.

Ainsi, si vos comptes d’épargne vous rapportent plus de 980 euros de rendement par an, vous devrez payer 15% de précompte mobilier en 2023. Ex: vous possédez une grosse épargne sur un compte, pour un rendement équivalent à 1500 euros par an. Sur ces 1500 euros, vous devez d’abord extraire les 980 euros exonérés d’impôt. Il vous reste alors 520 euros. Le précompte mobilier s’élève à 15% de ce montant, c’est-à-dire 78 euros.

Lire aussi | Hausse des taux d’intérêt: transférer son épargne vers une autre banque, vraiment intéressant?

Mais que ce passe-t-il si je possède plusieurs comptes d’épargne? Dans ce cas-ci, la banque considère chaque compte d’épargne séparément. Mais attention, si la somme des intérêts générés par l’ensemble de vos comptes d’épargne excède le montant exonéré d’impôt, vous êtes alors tenu de mentionner l’excédant dans votre déclaration d’impôt. Ex: vos deux comptes d’épargne vous rapportent chacun 540 euros d’intérêt. Aucune des banques ne prélèvera de précompte mobilier individuellement, étant donné que vous ne dépassez pas le seuil de 980 euros. Néanmoins, en additionnant tous les intérêts, vous arrivez à 1080 euros. Le montant à déclarer sera donc de 100 euros et vous devez dès lors payer 15 euros de précompte via votre déclaration d’impôts.

Votre épargne est stockée sur un compte non réglementé

Contrairement au compte d’épargne réglementé, un compte d’épargne non réglementé ne bénéficie pas de cette exonération d’impôt. Les intérêts de ces comptes font également l’objet d’un impôt plus élevé, à savoir 30% de précompte mobilier, peu importe le montant.