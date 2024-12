Economiser sur votre facture de télécommunications en composant votre propre forfait

Une étude récente de l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications) dévoile une nouvelle possibilité de faire des économies sur sa facture télécom : le passage d’une solution « groupée » à une solution « mixte » semble être payant. Et pensez à vérifier régulièrement si votre forfait télécoms répond toujours à vos besoins actuels.

En tant que superviseur et régulateur fédéral, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) suit de près l’évolution du marché. Entre autres, il compare régulièrement les prix appliqués par les fournisseurs et des formules d’abonnement qu’ils proposent. Fin octobre, l’IBPT a publié les résultats de sa dernière étude.

« Alors qu’il y a cinq ans, un client sur trois prenait encore une formule classique comprenant à la fois la télévision, l’internet fixe et une ligne téléphonique fixe, aujourd’hui, seul un utilisateur sur six opte pour cette combinaison », explique Jimmy Smedts, porte-parole de l’institut. Tandis que les abonnements qui comprennent à la fois des services fixes et mobiles gagnent en importance.

Pour sa dernière comparaison des prix, l’IBPT s’est basé sur neuf profils d’utilisateurs, allant des célibataires aux familles. Deux conclusions sont d’application pour chacun de ces profils. « Les consommateurs à la recherche d’une solution de qualité à un bon prix ont toujours intérêt à comparer les différentes offres sur le marché », explique Jimmy Smedts. « La deuxième constatation est qu’en échangeant une offre groupée contre une solution mixte, vous pouvez potentiellement économiser beaucoup d’argent. »

Les offres groupées constituent un ensemble complet, qui peut consister en une combinaison d’internet fixe, de téléphonie mobile et/ou fixe, de télévision et éventuellement de services supplémentaires, tels que le stockage dans le cloud, les abonnements, les services de diffusion en continu, etc. Une solution mixte signifie que l’utilisateur compose son propre forfait, sans être limité à un seul fournisseur.

« Faire appel à plusieurs marques en choisissant un opérateur différent pour vos besoins fixes et mobiles augmente les possibilités de choix et réduit les coûts mensuels », conclut l’IBPT dans son étude. Ainsi, une famille ayant d’importants besoins en télécom peut économiser jusqu’à 663 euros par an en optant pour un forfait mixte.

Par où commencer ? La première étape consiste à identifier vos besoins actuels en matière de télécommunications ainsi que ceux des membres de votre famille. Avez-vous encore besoin d’une ligne fixe ? Quels sont les volumes de données requis pour les smartphones ? Quel est le débit souhaité pour l’internet fixe ? Êtes-vous prêt à ne plus regarder la télévision de manière traditionnelle, mais à la regarder via une application ? Souhaitez-vous pouvoir enregistrer des programmes télévisés ? Et quels sont les services de streaming que vous préférez ?

Une fois que vous avez une idée claire de vos besoins, vous pouvez utiliser un comparateur de prix en ligne afin d’analyser les offres des différents opérateurs. L’IBPT a créé Meilleurtarif.be pour cela. Tous les opérateurs de télécom actifs en Belgique sont légalement tenus d’y ajouter la totalité de leurs plans tarifaires. Meilleurtarif.be est donc complet, actualisé et neutre. L’outil de « calcul automatique » vous permet d’effectuer une comparaison sur la base de vos données d’utilisation réelles. Pour ce faire, vous devez toutefois donner accès à votre profil d’utilisateur auprès de votre fournisseur.

Tenir compte de la technologie

Néanmoins, une bonne réflexion ne tient pas compte seulement de l’aspect financier, mais aussi de la technologie utilisée, de la vitesse de la connexion, de sa couverture et de la fiabilité du service. Sinon, cela revient à comparer des pommes et des poires.

Par exemple, certains opérateurs utilisent toujours le câble pour l’internet fixe, tandis que d’autres mettent en avant la fibre optique. Sur le site web de l’IBPT, vous trouverez un aperçu indiquant quel opérateur utilise quoi.

L’« atlas des lignes fixes » sur le portail vous permet de vérifier la couverture internet fixe à votre adresse. La « carte de la fibres optique » montre l’état d’avancement du déploiement des réseaux de fibres optiques par les opérateurs dans notre pays. Enfin, l’« atlas mobile » vous permet de vérifier la couverture du signal des opérateurs de téléphonie mobile dans tout le pays.

Sachez que les petits opérateurs de téléphonie mobile ne disposent pas de leur propre infrastructure. Ils utilisent le réseau d’un autre opérateur (BASE/Telenet, Orange ou Proximus). Vous pouvez également le vérifier sur le site web de l’IBPT, dans la liste de tous les opérateurs mobiles.

Comparez régulièrement !

Il est de toute façon conseillé de vérifier régulièrement si vos abonnements télécoms sont toujours adaptés à votre consommation et à votre profil. « Le marché a été dynamique ces derniers mois, au profit des consommateurs », affirme Jimmy Smedts. L’offre varie constamment. Il est donc judicieux de procéder à une comparaison en ligne plusieurs fois par an, quel que soit votre mode d’utilisation.

N’oubliez pas non plus que la composition de votre famille ou vos besoins en tant qu’utilisateur peuvent changer au fil du temps. Après chaque changement important, une nouvelle comparaison s’impose.

Utiliser Easy Switch

Une fois que vous avez comparé les options et fait votre choix, vous êtes prêt à changer d’opérateur. La procédure Easy Switch vous permet de changer facilement d’un opérateur vers un autre, que ce soit pour l’ensemble des services ou seulement pour certains d’entre eux. La loi sur les télécommunications oblige les opérateurs à faire figurer un code Easy Switch en haut de leurs factures. Lorsque vous le donnez au nouvel opérateur, il veille à ce que tous les services soient annulés et transférés. Indiquez clairement, si nécessaire au nouvel opérateur que vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone.

La loi sur les télécommunications stipule également qu’après avoir changé d’opérateur, vous pouvez encore utiliser gratuitement pendant 18 mois votre adresse électronique et votre boîte aux lettres auprès de votre opérateur actuel. Vous pouvez également prolonger cette période, mais votre ancien opérateur peut alors vous facturer des frais.