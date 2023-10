Économisez jusqu’à 120 euros sur votre facture de télécommunications : voici les six étapes

Selon une étude récente de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), comparer les opérateurs peut vous faire économiser jusqu’à 120 euros par an sur votre facture de télécommunications mobiles. Voici comment procéder !

La facture de télécommunications moyenne d’une famille belge, composée de deux adultes et de deux enfants, s’élève à 125 euros par mois. Cela représente 4,3 % du budget familial. Une étude récente de l’IBPT a révélé que vous pouvez réduire cette facture de 10 euros par mois en comparant les différentes offres des opérateurs de téléphonie mobile. Vous pouvez également économiser sur les autres composantes de votre facture télécom en comparant régulièrement les fournisseurs. D’autant plus que le nouvel opérateur DIGI vient d’annoncer qu’il se lancera sur le marché belge en 2024, ce qui pourrait y apporter un dynamisme supplémentaire.

1. Par où commencer une telle comparaison ?

« Tout d’abord, définissez vos besoins et ceux des membres de votre famille », conseille Jimmy Smedts, porte-parole de l’IBPT. « Déterminez ensuite la vitesse d’internet et le volume de données dont vous avez besoin pour la téléphonie fixe et mobile. Pensez également à la manière dont vous souhaitez regarder la télévision : avec un décodeur classique ou avec une application. »

« N’oubliez pas non plus de vérifier s’il est plus avantageux d’acheter ces produits télécoms séparément ou de les regrouper. L’étude nationale des prix de l’IBPT montre qu’il existe aujourd’hui de très nombreuses offres indépendantes. En combinant les abonnements chez différents opérateurs, vous pouvez souvent économiser de l’argent. »

L’IBPT a développé un comparateur de prix en ligne (gratuit) : Meilleurtarif.be. Celui-ci peut comparer toutes les formules vendues sur le marché belge, tant pour les particuliers que pour les PME.

Pour les consommateurs, le module web offre deux options : « Calcul automatique » et « Calcul manuel ». Si vous choisissez « Calcul automatique« , l’outil demandera vos données de consommation à votre opérateur actuel. Pour ce faire, vous devez lui donner un accès temporaire à votre espace client personnel sur le site web de l’opérateur. Vos données de consommation et votre formule d’abonnement sont ensuite comparées avec les autres offres disponibles sur le marché. Vous saurez ainsi immédiatement s’il existe des plans tarifaires plus avantageux pour votre profil.

Les opérateurs télécoms ont toutefois la fâcheuse habitude d’annuler tacitement les formules pour les nouveaux clients, mais de les maintenir pour les abonnés existants. Heureusement, Meilleurtarif.be peut également télécharger les données de consommation des anciens plans tarifaires, afin de les comparer avec ce qui est disponible actuellement sur le marché. Le calcul automatique échoue uniquement si vous avez un forfait trop compliqué ou si vous n’avez pas encore cumulé trois mois de consommation.

Pour l’option « Calculer manuellement« , vous sélectionnez le service souhaité (‘Internet’, ‘Mobile’, ‘Fixe’ ou ‘Forfaits’) et vous introduisez votre budget maximum. Toutes les formules disponibles s’affichent alors, en commençant par la plus avantageuse. Si vous avez choisi ‘Mobile’, par exemple, vous verrez des détails tels que le nombre de gigaoctets, de minutes d’appel et de SMS inclus. Vous pouvez filtrer davantage les résultats et comparer les plans tarifaires en détail.

3. Existe-t-il d’autres comparateurs de prix ?

« En tant que particulier, vous pouvez demander un profil d’utilisation dans l’espace client du site de votre opérateur de télécommunications et cliquer ensuite sur ‘Meilleur tarif' », explique Jimmy Smedts. « Mais cela donne le même résultat que l’option ‘Calculer automatiquement’ sur Meilleurtarif.be. »

Vous pouvez également trouver d’autres modules de comparaison sur l’internet, comme ceux proposés par Mesfournisseurs.be ou Comparateur-telecom.be. En quoi sont-ils différents de Meilleurtarif.be? Jimmy Smedts : « Les opérateurs sont légalement obligés d’introduire tous leurs plans tarifaires dans notre simulateur avant que ceux-ci ne soient commercialisés. La principale différence est que l’IBPT vérifie si leurs sites web mentionnent des formules qui ne figurent pas dans notre application. »

« Meilleurtarif.be est donc fondamentalement toujours à jour. C’est aussi le seul outil de comparaison dans notre pays qui garantit l’exhaustivité des informations et la neutralité des plans tarifaires. »

4. À quelle fréquence faut-il comparer les prix ?

Il est certainement judicieux de vérifier régulièrement si vos abonnements de télécommunications sont toujours adaptés à votre consommation et à votre profil. Faites-le au moins une fois par an. Si la composition de votre famille a changé ou si vos besoins ont évolué, un nouveau bilan s’impose.

Sachez également que certains opérateurs ont l’habitude d’augmenter leurs tarifs à tout bout de champ. « Ils sont libres de modifier leurs prix pour l’utilisateur final », précise Jimmy Smedts à ce sujet. « L’obligation imposant des prix réglementés aux opérateurs dominants ne s’applique qu’au marché de gros. Compte tenu de la dynamique du marché de détail, il est donc important de procéder à des comparaisons régulières. »

Meilleurtarif.be se concentre sur les tarifs des différents opérateurs de télécommunications. Mais comment comparer les autres points, comme la technologie utilisée, la vitesse, la couverture et la qualité du service ?

« Pour l’internet fixe, Telenet, VOO et Orange utilisent le câble, tandis que Proximus et un certain nombre d’opérateurs alternatifs utilisent la technologie DSL », explique Jimmy Smedts. « La différence de vitesse entre les deux connexions est importante : la vitesse maximale du câble en aval (1 gigabit par seconde) dans notre pays est dix fois plus élevée que celle du DSL (100 mégabits par seconde).

« C’est la raison pour laquelle Proximus est en train de déployer la fibre optique depuis trois ans. Cela permettra d’atteindre des vitesses comparables, voire supérieures, à celles du câble. Mais Telenet a également annoncé son intention de se concentrer sur la fibre dans les années à venir. Pour les fournisseurs, la fibre offre également des avantages opérationnels et énergétiques.

Si vous utilisez Meilleurtarif.be, ce module vérifie automatiquement quelle technologie est disponible dans votre région via votre code postal. Sur cette base, l’offre disponible est proposée. Pour vérifier la vitesse de votre connexion actuelle, vous pouvez utiliser le Speedtest de l’IBPT.

Vous pouvez également consulter les informations plus spécifiques concernant votre adresse sur le portail de l’IBPT : Un atlas des lignes fixes. Il indique la couverture Internet via la ligne fixe. Vous pouvez fixer une vitesse de téléchargement minimale souhaitée. Une carte fibres optiques. Elle montre l’état d’avancement du déploiement des réseaux de fibres optiques par les différents opérateurs dans notre pays. Un atlas des lignes mobiles. Il vous permet de vérifier la couverture du signal des opérateurs de téléphonie mobile. L’information est une estimation des fournisseurs. Si vous envisagez d’utiliser les services d’un opérateur mobile qui ne dispose pas de sa propre infrastructure, vous devez d’abord vérifier quel réseau (actuellement Telenet/Base, Orange ou Proximus) il utilise. Expérience de l’utilisateur. Vous y trouverez la qualité des réseaux mobiles mesurée par l’IBPT sur nos autoroutes et nos chemins de fer. Crowdsourcing. Il s’agit d’une carte de la couverture mobile et des débits de données mesurés par le public.

Vous souhaitez changer de fournisseur après cette comparaison ? La procédure Easy Switch vous permet, en tant que consommateur ou PME, de changer facilement de fournisseur. La nouvelle loi sur les télécommunications, qui est entrée en vigueur au début de l’année 2022, impose aux opérateurs d’inclure un code Easy Switch en haut de leurs factures. Une fois que vous l’aurez communiqué à votre nouvel opérateur, celui-ci veillera à ce que tous les services soient proprement résiliés et transférés. Cela permet également d’éviter la double facturation.

La nouvelle loi sur les télécommunications permet également de conserver plus longtemps son adresse électronique – par exemple @telenet.be ou @skynet.be – après avoir changé de fournisseur. Vous conservez gratuitement l’accès à votre boîte aux lettres auprès de l’ancien fournisseur pendant dix-huit mois. Vous pouvez prolonger cette période si vous le souhaitez, mais l’opérateur peut dans ce cas vous facturer des frais.

Jimmy Smedts donne un dernier conseil aux personnes qui changent d’opérateur de téléphonie mobile : « Avant de résilier votre contrat avec votre opérateur, n’oubliez pas d’informer le nouvel opérateur que vous souhaitez conserver votre numéro ».