Ce qui change pour votre pension en 2025

Il y a du changement pour votre pension au 1ᵉʳ janvier 2025. Âge l’égal, pension minimum, bonus pension, flexi-jobs… Voici à quoi il faut s’attendre.

On passe à 66 ans. L’âge légal de la pension gagne une année à partir du 1er janvier 2025 (67 ans à partir du 1er janvier 2030). Cela signifie que les personnes qui sont nées entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1963 ne pourront partir avant l’âge de 66 ans pour bénéficier pleinement de leurs droits. Pour les personnes nées à partir de 1964, l’âge légal est donc de 67 ans.

Rappelons que les règles qui concernent pour le moment la pension anticipée restent les mêmes : il faut avoir fait une carrière de 44 ans pour partir à 60 ans, de 43 années pour partir à 61 ou 62 ans et de 42 années pour partir à 63 ou 64 ans.

Bonus pension

Le bonus pension est le montant que vous recevez si vous décidez de continuer à travailler au-delà de l’âge légal de la pension. Ces bonus courent durant trois ans et sont proportionnels à vos heures de travail (cela fonctionne aussi pour un temps partiel). Ils peuvent être constitués depuis le 1ᵉʳ juillet 2024.

Si vous prenez votre pension à partir du 1ᵉʳ janvier 2025, vous pourrez donc récupérer votre bonus pension constitué à partir du 1ᵉʳ juillet 2024. Le SPF Finance a toutefois prévenu que ce montant ne pourrait pas être récupéré avant fin 2025, en raison d’un changement de logiciel.

Bien sûr, le relèvement de l’âge légal de la pension influence le bonus pension. Il ne pourra être constitué qu’après l’âge de 66 ans, à partir de 2025.

Pension minimum

Pour avoir droit à une pension minimum, vous devrez justifier 30 ans de carrière comme salarié ou 20 ans de carrière comme fonctionnaire. Mais à partir du 1er janvier 2025, de nouvelles conditions s’appliquent suite à la précédente réforme des pensions. Il est question de pouvoir justifier 20 années de travail effectif, c’est-à-dire 5.000 jours de travail à temps plein en tant que salarié et 3.120 jours de travail à temps plein pour une pension minimum à temps partiel. Pour les fonctionnaires, il faudra prouver 189 mois de travail effectif. Pour les indépendants, 64 trimestres seront nécessaires.

Flexi-jobs

À partir du 1er janvier 2025, si vous exercez un flexi-job, vous devez respecter un plafond supplémentaire de 7.876 euros par an si vous avez pris votre pension anticipée et n’avez pas encore l’âge légal de la pension. Et si vous avez une carrière de moins de 45 années au début de votre 1re pension de retraite belge.

Pension de survie

Si votre conjoint décède en 2025, vous devez avoir au moins 50 ans au moment du décès pour avoir droit à une pension de survie. En 2024, il fallait 49 ans et 6 mois. Si vous avez moins de 50 ans, il est toujours possible de prétendre à une pension de transition.

Pension pour inaptitude physique pour les fonctionnaires

À partir du 1er janvier 2025, vous ne pouvez plus être mis en pension définitive pour inaptitude physique, mais uniquement de manière temporaire. Une pension définitive qui prend cours entre le 1ᵉʳ janvier 2025 et le 31 décembre 2027 sera remplacée par une pension temporaire pour inaptitude physique.

Péréquation pour les fonctionnaires

À partir du 1er janvier 2025, les pensions des fonctionnaires pourront encore être augmentées annuellement de maximum 0,3 % de la charge globale des pensions avec les rémunérations des fonctionnaires.

Arizona

Dans les négociations pour former un prochain gouvernement fédéral, plusieurs éléments ont été mis sur la table. Ces mesures ne sont par définition pas encore validées, mais il était notamment question de réduire les périodes assimilées pour le calcul du travail effectif. On parle de supprimer dans le calcul le chômage de longue durée, par exemple, ou encore la RCC (préretraite). Il fut également évoqué de relever le temps de carrière à 35 ans, et ce, pour les trois régimes.

L’introduction d’un malus pension a aussi été discutée. Soit une pension rabotée en cas de retraite anticipée, fonctionnant sur le même principe que le bonus pension, mais inversé.

De manière plus générale, il est question d’harmoniser les différents régimes de pension et de faire converger les statuts.