Dans cet exemple concret, Fediplus – une association d’experts en matière de pensions – démontre comment le bonus pension peut influencer les revenus des retraités.

Depuis le 1er juillet 2024, les Belges peuvent se constituer un bonus pension. Il s’agit d’une forme de compensation mise en place pour inciter les travailleurs à rester sur le marché du travail plus longtemps. Concrètement, ce bonus financier vient s’ajouter à la pension de retraite légale perçue par les salariés, les fonctionnaires et les indépendants qui décident de continuer à travailler après l’âge de la retraite anticipée. Plus la personne prolonge sa carrière, plus le bonus accumulé est élevé. Une stratégie bien pensée pourrait faire gagner plusieurs milliers d’euros supplémentaires, sans trop d’efforts, selon Fediplus.

6000 euros de plus en poche!

Grâce à ce système, un des cotisants de Fediplus serait parvenu à faire gonfler sa pension de près de 6000 euros nets, en ne travaillant qu’un petit mois de plus.

À l’origine, ce monsieur – qui vient de fêter ses 65 ans ce 6 novembre 2024 – devait prendre sa pension légale dès le 1er décembre prochain. Néanmoins, des experts financiers lui ont conseillé de repousser cette échéance de minimum un mois, afin de bénéficier du bonus pension. Une manière simple d’optimiser la pension légale.

Comment expliquer un tel bonus pension?

Dans ce cas-ci, c’est la longueur de la carrière du bénéficiaire qui joue un rôle important. En effet, « si vous avez 43 années de carrière ou plus à la date la plus proche à laquelle vous pouvez prendre votre pension, vous constituez immédiatement votre bonus au montant le plus élevé », explique le Service fédéral des Pensions. Concrètement, vous gagnez donc 11.782,53 euros de bonus par année supplémentaire travaillée.

Or, en vertu des règles en vigueur depuis 2019, Monsieur aurait pu bénéficier de la retraite anticipée dès le 1er juillet 2024, ayant déjà accumulé 43 années de carrière. Il remplit donc les conditions d’une « carrière longue », et peut donc prétendre au bonus pension le plus élevé. Mais il a choisi de prolonger son activité professionnelle jusqu’au 31 décembre. Soit un mois de plus par rapport à la date de la pension légale. Cela a pour conséquence de repousser officiellement sa retraite anticipée de six mois. Cette décision lui garantit un bonus pension substantiel, soit 5.936 euros nets (un peu plus de la moitié des 11.782,53 euros de bonus annuel).

La preuve qu’une « bonne stratégie de fin de carrière peut faire toute la différence », conclut Fediplus.