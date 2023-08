Bon d’Etat : 3 milliards d’euros de plus dans la caisse ce mardi

La ruée sur le bon d’Etat à un an continue : les sommes engagées dépassent désormais les 12 milliards d’euros.

Les épargnants ont déjà inscrit 12,24 milliards d’euros pour les bons d’Etat d’un an, lancés jeudi dernier, indique l’Agence fédérale de la Dette ce mardi midi, à Belga. Six milliards ont été inscrits via les banques et 6,2 milliards via l’agence même. Des doublons sont possibles – le verdict sera connu lundi, après le versement de la somme pour laquelle les prêteurs se sont engagés.

C’est près de 3,5 milliards d’euros de plus que lundi à la même heure. Le bilan affichait alors 8,8 milliards d’euros.

Il reste jusqu’à vendredi pour souscrire ce papier de dette avec un taux d’intérêt de 3,30% (2,81% en net pour les prêteurs).