Les meilleurs services bancaires d’Europe se trouveraient… en Belgique!

Les banques belges n’ont pas à rougir du coût et de la qualité des services qu’elles proposent à leurs clients. Les consommateurs belges sont loin d’être mal lotis. Telle est la conclusion d’une étude comparative du secteur commandée par Febelfin.

À l’ère de la digitalisation du secteur bancaire, quelles institutions offrent les services au meilleur rapport qualité-prix en Europe? Pour répondre à cette question, le réseau mondial d’audit, de fiscalité et de conseils KPMG a été chargé de réaliser une étude comparative sur le coût des paiements pour les consommateurs et les commerçants en Belgique. Leur constat? C’est notre pays qui offre les services bancaires les plus abordables d’Europe pour les clients numériques, et où l’offre est la plus large.

Une large gamme de services au sein du bouquet numérique

C’est en Belgique que l’on retrouve les comptes de paiement numériques les moins chers d’Europe (après l’Espagne), avec une fourchette de prix comprise entre 0 et 22,80 euros par an. Dans les pays voisins, des offres similaires sont généralement bien plus onéreuses. Pire encore, l’option gratuite n’existe pas et « les prix peuvent même atteindre plus de 100 euros par an », précise l’étude.

En termes de qualité de l’offre, encore une gommette verte pour les institutions belges, qui proposent une large gamme de services au sein du bouquet numérique et ce, à bas prix. Ainsi, les clients belges jouissent à la fois:

d’un compte courant avec une carte de débit,

un nombre illimité de prélèvements bancaires,

un nombre illimité d’ordres permanents,

des relevés de compte numérique,

au moins 24 retraits d’argent gratuits au Bancontact,

une carte de crédit

et des paiements instantanés.

Seuls les Pays-Bas et la Suède proposent une offre aussi large, mais à un coût nettement plus élevé.

Des services spécifiques pour la clientèle non numérique

Et pour les clients qui n’ont pas recours aux canaux numériques pour régler leurs affaires financières? Si les services tendent à disparaître – fermeture des agences, diminution du nombre de distributeurs de billets… – le secteur bancaire et le gouvernement belge ont néanmoins tenu à garantir un service minimum.

Ils ont ainsi signé une Charte qui définit les principes et les modalités d’un service bancaire universel (SBU). L’objectif? Offrir une solution pour que chacun puisse payer et gérer son argent sans difficulté. Le SBU permet notamment d’exécuter manuellement des virements papier à un coût raisonnable.

La Belgique (mais aussi l’Allemagne) est ainsi l’un des seuls pays à proposer un forfait pour les consommateurs non numériques, avec des prix plus attractifs en Belgique qu’en Allemagne. Dans les autres pays, des services similaires ne sont disponibles qu’à la carte, à des prix nettement plus élevés. La cotisation annuelle du SBU se situe entre 39 et 60 euros, ce qui est de loin le plus bas par rapport aux autres pays analysés.

Des frais plus abordables pour les commerçants

C’est bien connu, à chaque règlement par carte, notre boulanger paie des frais bancaires de quelques centimes. Résultat: certains petits commerçants limitent le paiement numérique en-deçà d’un certain montant. Et pourtant, la Belgique serait parmi les moins chers d’Europe en termes de frais mensuels de transaction de paiement pour les petits détaillants. Cela leur coûte entre 40 et 50 euros de frais par mois (sans compter les frais de terminal de paiement).

Les banques belges proposent également des tarifs avantageux pour des services supplémentaires, tels que les comptes bancaires professionnels. « Les cotisations annuelles varient entre 40 et 60 euros en Belgique, ce qui est exceptionnellement bas par rapport à certains autres pays, où ces cotisations peuvent facilement dépasser 300 euros », précise l’étude. Les banques belges sont les fournisseurs de comptes bancaires professionnels les moins chers en Europe.

Conclusion? Les banques belges proposent une large gamme de services innovants, à des prix très compétitifs, et disposent d’une offre très large tant pour les clients numériques que non numériques. Bref, un rapport qualité-prix qui n’a rien à envier à la concurrence étrangère.