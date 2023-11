Et la meilleure banque de l’année est…

Compte courant, compte épargne, prêts, satisfaction des clients, plaintes: quelle est la meilleure banque de Belgique en 2023?

Avec les hausses des taux d’épargne de ces derniers temps, les banques sont régulièrement sur le devant de la scène. Certaines se distinguent pour la révision de leurs taux d’épargne favorables au consommateur. Mais ce n’est évidemment pas le seul élément à prendre en compte. L’association de défense des consommateurs Testachats a ainsi établi le classement des meilleures banques de Belgique.

Tout est passé au crible: compte à vue (et les possibilités existant pour un couple standard), compte d’épargne (taux moyen sur un an), crédit hypothécaire (via le coût moyen de l’emprunt durant un an), crédit consommation (prêt automobile, pour une rénovation ou prêt personnel et leur coût moyen durant un an), épargne-pension (son rendement et la régularité de ce rendement, le risque et les frais), satisfaction des clients (partagée avec l’association) et nombre de plaintes (déposées auprès de l’association). Le poids des critères varie, la qualité du compte à vue étant le plus important.

Qui est donc la meilleure banque de Belgique? C’est Argenta qui remporte la distinction, et ce pour la deuxième année d’affilée. La banque à la pomme marque 67 points. Elle est suivie de près par Beobank et Keytrade, toutes deux à 65 points. Parmi les quatre grandes banques du pays, c’est KBC qui se classe le plus haut (61) devant Belfius (59), BNP Paribas Fortis (55) et ING (51). En queue de classement: Deutsche Bank (35), Nagelmackers (33) et Aion (23). Des scores qui reflètent l’absence de certains produits étudiés ou des frais élevés, même si le niveau de satisfaction peut y être élevé et les plaintes déposées relativement rares.