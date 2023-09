Applis bancaires: KBC et Belfius toujours très bien classées

La banque italienne Intesa Sanpaolo possède la meilleure application bancaire au monde. Mais KBC et Belfius se maintiennent au sommet, en troisième et quatrième places.

Les applications bancaires développées par KBC et Belfius font toujours partie des meilleures du monde. C’est ce qu’il ressort de la sixième édition du classement mondial des meilleures applications bancaires établi par la firme de consultance Sia Partners.

Cette année, le classement est dominé par Intesa Sanpaolo. La banque italienne détrône la version premium de la néobanque Revolut (Revolut Metal) et se classe juste devant la grande banque américaine Bank of America. Derrière, KBC (et CBC) conserve sa troisième place et complète le podium mondial, tandis que Belfius remonte à la quatrième position.

Pour figurer au sommet de ce benchmark élaboré par Sia Partners, il faut proposer un maximum de fonctionnalités et les applications doivent être conviviales. Cette année, le consultant a comparé les applications de 148 banques à travers 19 pays dans le monde. Et ce, sur la base de plus de 85 critères différents évaluant l’étendue des services, les produits disponibles, l’accessibilité du menu de navigation, l’ergonomie de l’application, la facilité d’authentification, la gestion des notifications, la réactivité de l’app, son côté ESG, les possibilités de personnalisation, etc. S’y ajoutent en outre les notes sur l’App Store et le Play Store. Résultat des courses? “Des changements apparaissent non seulement au top du classement mondial mais aussi au niveau belge”, situe Ruben Borghs, qui dirige l’étude depuis la Belgique.

Beobank et ING

En Belgique, 13 applications ont été testées par Sia Partners. Toujours à la pointe en matière de nouveautés, KBC et Belfius restent les deux leaders incontestés du marché loin devant Banx. La formule développée par Belfius et Proximus conserve sa troisième place mais est désormais talonnée par Beobank qui décroche pour sa part une très belle quatrième position et fait désormais aussi partie du groupe des poursuivants. Au même titre d’ailleurs que la solution proposée par ING qui se classe au cinquième rang de la hiérarchie belge (ex æquo avec BNP Paribas Fortis). “Les progrès réalisés par Beobank et ING sont constants depuis plusieurs années”, note Anthony Wolf, associé chez Sia Partners.

Arrivent ensuite, Hello bank! , Argenta, Keytrade et Axa Banque (désormais propriété de Crelan) qui composent le milieu de peloton. La nouvelle version de l’application de la plateforme d’investissement MeDirect fait, quant à elle, son entrée dans le benchmark à la 11e place. Derrière, en bas du classement, on retrouve Crelan et Deutsche Bank dont “les applications n’évoluent pas beaucoup alors que la tendance générale du marché est de proposer un parcours client entièrement digitalisé dans l’app pour de plus en plus de produits et de services”, conclut Ruben Borghs.

A noter que l’application de la banque en ligne Aion n’a pu être analysée par les testeurs de Sia Partners.