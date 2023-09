Uccle reste une valeur sûre

L’offre d’appartements neufs actuellement mis en vente retrouve des couleurs à Bruxelles, un an après avoir touché le fond. Les prix grimpent également. Bruxelles-Ville, Uccle et Woluwe-Saint-Lambert concentrent l’essentiel de l’offre.

Il ne faut pas crier victoire trop vite mais l’offre d’appartements neufs semble retrouver des couleurs à Bruxelles. Et ce après avoir touché le fond ces dernières années. Un premier rebond était apparu en avril dernier, et voilà que le nombre d’appartements mis en vente actuellement continue d’augmenter. Le stock a doublé par rapport à l’an dernier, période où il était, il est vrai, au plus bas avec 707 unités en cours de commercialisation. L’offre avoisine désormais les 1.400 unités. On est encore loin de 2.000 unités constatées en 2020 mais un semblant de renouveau apparaît, avec des promoteurs qui décident de ne pas patienter malgré la hausse des prix des matériaux de construction et de lancer quoi qu’il arrive la commercialisation de leur projet. Reste à voir si les montants désormais affichés – en nette hausse – parviendront à séduire des acquéreurs potentiels qui doivent également digérer la hausse des taux d’intérêt.

D’après les chiffres collectés pour Trends-Tendances par Smartblock, spécialiste de l’analyse des données de l’immobilier résidentiel, le prix médian est de 4.310 euros/m2, en hausse de 5,6% par rapport à l’an dernier. L’appartement type d’une chambre est affiché à 300.000 euros (superficie de 72 m2) et le deux chambres à 395.500 euros (95 m2).

Le marché bien rempli de Bruxelles-Ville

Quand on analyse la répartition du stock, on observe que l’offre se concentre essentiellement dans quatre communes: Bruxelles-Ville, Uccle, Woluwe-Saint-Lambert et Auderghem. Avec une mention particulière pour la première qui rassemble 40% du nombre d’appartements mis en vente (620 unités). Notons que le marché de Bruxelles-Ville est assez hétéroclite puisqu’il rassemble aussi bien des projets aux abords du canal que dans le centre historique ou le long de l’avenue Louise. Park Lane, le développement de Nextensa sur le site de Tour & Taxis, alimente principalement le stock, avec un quart de l’offre. Les prix vont de 3.700 euros à 4.100 euros/m2, selon les immeubles. Parmi les autres projets en cours, citons notamment Monile (Smarthome), Magnolia, Cambre Student Living (Promiris), Canal Wharf (AG Real Estate), Utopia by Godin (Gamma Immo), Uniq (E-maprod), Urban Yeti (Thomas & Piron) ou encore Metropolitan (Promiris).

L’autre entité qui attire toujours les promoteurs est, sans surprise, Uccle. Le prix médian flirte avec la barre des 5.000 euros/m2 (plus précisément 4.907 euros/m2). Précisons qu’il faut débourser en moyenne 425.000 euros pour un appartement de deux chambres (99 m2). Parmi les projets en cours de commercialisation, on peut relever les Promenades d’Uccle (Matexi et Besix Red), Carré Goghen (Galika Human Estate), Emerald Garden (MG Real Estate), Moulin Blanc (Thomas & Piron), Artemis (Matexi), Parc Montjoie, Merlo ou encore Asteria (Dedeyne).

Evere attend ses nouveaux projets

Toujours dans le sud de Bruxelles, l’offre redevient particulièrement consistante à Woluwe-Saint- Lambert avec 178 appartements mis en vente. Les deux projets d’Eaglestone (The W et Twin Falls) n’y sont pas étrangers (130 appartements chacun), même si leur commercialisation sera phasée. Citons également le projet TomoWo d’Eiffage, Tervuren Corner (Inside Development), Les Papillons d’Eden (DW Properties) et la fin de la commercialisation de Vancouver (Antonissen). Les prix n’ont augmenté que de 1,8%. Le prix médian est affiché à 4.310 euros/m2.

Auderghem attire de son côté toujours autant les promoteurs même s’il ne reste plus qu’une centaine d’unités à vendre. Le prix médian est de 5.553 euros/m2 (+ 6%). Parmi les projets en cours, citons toujours Deltaview (IPM) et les fins de commercialisation des projets de BPI Real Estate, Pure et Serenity Village.

Du côté d’Evere, gros pourvoyeurs d’appartements ces dernières années, plusieurs projets arrivent en fin de commercialisation. Pour le reste, on peut citer Evereast (Bouygues), Admiral’s Court (CIGI), Colonel Bourg et Hanriot. De nouveaux projets d’envergure sont attendus d’ici peu. Les prix franchissent désormais la barre des 4.000 euros/m2. Seules Anderlecht et Molenbeek proposent des prix plus abordables.

Enfin, du côté d’Anderlecht, si des projets comme City Dox (Atenor), Marchandises (Kairos) et Erasmus Gardens (BPI) proposent encore une cinquantaine d’appartements à la vente, l’avenir s’annonce plus intéressant. BPI et Immobel viennent par exemple d’enfin recevoir leur permis pour le projet Key West. De quoi amener près de 500 appartements dans les prochaines années le long du canal.

L’avis de l’expert Comment se porte le marché neuf pour le moment? On remarque que l’offre d’appartements redevient conséquente. C’est positif après trois années plus compliquées. Depuis le début de l’année, on observe que les promoteurs décident à nouveau d’activer les permis qu’ils ont reçus. Certains hésitaient à commercialiser leur projet, vu le contexte économique. De nombreux dossiers vont donc apparaître d’ici la fin de l’année de même que début 2024. De notre côté, nous mettrons par exemple 150 appartements en vente d’ici la fin de l’année. La demande est par contre toujours hésitante… En effet. Chaque acquisition prend beaucoup plus de temps à se conclure. Les investisseurs sont relativement absents du marché. Les acquéreurs-occupants restent présents mais la finalisation d’un dossier prend désormais plusieurs mois au lieu de plusieurs semaines. Quand voyez-vous une éclaircie? C’est une question de confiance dans le marché. Les taux d’intérêt ne sont actuellement pas particulièrement élevés. Ils ont surtout été exceptionnellement bas pendant une certaine période. J’ai bon espoir que les investisseurs s’accommodent désormais rapidement de ce nouveau contexte et investissent à nouveau d’ici la fin de l’année. Un conseil à donner aux investisseurs? Les petites unités sont celles qui apportent le rendement le plus élevé. Et ce dans toutes les communes bruxelloises. Les loyers ont nettement grimpé ces derniers mois. Ce qui fait que chaque investissement est intéressant. Surtout quand on sait que la demande locative va encore s’accentuer à l’avenir. Pour ceux qui veulent un investissement sécurisé, je leur conseille également de s’orienter vers le Trevi Valuable Invest. Soit un achat d’appartement auprès d’une AIS. Les loyers sont garantis, il n’y a jamais de vide locatif ni de précompte.